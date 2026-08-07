Buzos ilegales evaden vigilancia en Isla Arena; más de 400 pescadores afectados

Pescadores de la comunidad de Isla Arena denunciaron que los buzos señalados por realizar presuntas prácticas de pesca ilegal habrían sido alertados antes del operativo implementado por autoridades, ya que al momento de la intervención no fueron localizados en los litorales.

Los habitantes señalaron que las autoridades acudieron al llamado para atender el reporte sobre la presencia de buzos; sin embargo, al no encontrar a ninguna persona realizando esta actividad, tuvieron que acercarse a los pescadores locales que se encontraban efectuando sus labores tradicionales.

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Los isleños consideraron extraño que los buzos no salieran a pescar durante la jornada del jueves, precisamente cuando se había anunciado vigilancia en la zona, pues aseguran que son fáciles de identificar debido a que sus embarcaciones utilizan compresoras para realizar buceo y carecen de jimbas, elementos utilizados en otras actividades pesqueras.

Los pescadores hicieron un llamado a las autoridades para mantener presencia permanente en la Isla y evitar que estas personas afecten a las especies marinas. Advirtieron que, de no existir resultados, podrían organizarse para detener a quienes practiquen este tipo de pesca, al considerar que pone en riesgo el sustento de las familias dedicadas a esta actividad.

Señalaron que conocen que esta modalidad de pesca es ilegal y que no permitirán que continúe frente a la comunidad, pues aseguran que afecta directamente a los más de 400 pescadores que dependen de los recursos del mar.

Asimismo, expresaron su desconfianza hacia las autoridades al considerar que los operativos pierden efectividad cuando los presuntos infractores parecen conocer con anticipación las acciones de vigilancia. Por ello, pidieron que las estrategias sean realizadas de manera sorpresiva para lograr resultados y garantizar la conservación de las especies marinas.