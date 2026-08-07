Habitantes de Hopelchén bloquean la carretera 261, retienen a trabajadores y unidades de la CFE

Por las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE), habitantes de la comunidad de Bolonchén de Rejón bloquearon durante la madrugada de este jueves la carretera federal 261 Hopelchén-Umán, a la altura del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), colocando piedras y troncos para impedir el paso hacia Hopelchén y Mérida.

De acuerdo con información recabada, el bloqueo inició alrededor de las 01:00 horas, cuando cerca de 70 pobladores decidieron cerrar la importante vía ante las interrupciones constantes del suministro eléctrico que en los últimos días los ha dejado por varias horas sin el servicio.

Los inconformes acusaron que la CFE únicamente realiza “remedios” temporales y no atiende de fondo el problema, pese a que, según señalaron, existe una red eléctrica obsoleta con transformadores, cables y postes que tienen más de 50 años de antigüedad y que requieren ser renovados.

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Los habitantes denunciaron que “la deficiente calidad del servicio ha provocado afectaciones en equipos de bombeo de los sistemas de agua potable y nos deja incluso sin el suministro del vital líquido”.

Al momento de cerrar la carretera, los pobladores advirtieron que no liberarían la vía hasta la llegada de altos directivos de la CFE, entre ellos el superintendente de la empresa en Campeche, Gaspar Cobos Santos, al considerar que el responsable de la zona, Carlos Vázquez, no ha dado solución a sus demandas.

Al lugar arribó personal de la CFE para atender la falla; sin embargo, algunos trabajadores y unidades fueron retenidos momentáneamente por los manifestantes.

El representante de la empresa informó que la interrupción del servicio fue ocasionada por un cortocircuito, el cual fue atendido y restablecido 30 minutos después, aunque el bloqueo continuó.

Exigencias

Hasta las 07:00 horas, la circulación permanecía cerrada en ambos sentidos, mientras autoridades de la comunidad y del Gobierno del Estado mantenían diálogo con los pobladores y representantes de la CFE para buscar una solución.

Los directivos de la CFE informaron a los manifestantes que el personal operativo iniciaría trabajos a partir de las 07:00 horas para mejorar el servicio eléctrico en la comunidad.

Los pobladores exigieron el cambio de transformadores, la sustitución de cables principales, la revisión de líneas dañadas en las colonias y la poda de ramas de todos los árboles que afectan directamente al tendido eléctrico.

Finalmente, alrededor de las 09:30 horas, la vía federal 261 Hopelchén-Umán fue liberada luego de que arribó un transformador que será instalado en la calle Ignacio Zaragoza, una de las zonas que abastecen a gran parte de la comunidad.

Aunque los acuerdos no fueron firmados, se establecieron los compromisos de la instalación de transformadores, la apertura de áreas necesarias, la activación de reguladores, el cambio de cables donde sea requerido, y la sustitución de postes de luz donde sea necesario.

Advertencia

Los acuerdos fueron establecidos con representantes de la comunidad alrededor de las 03:00 horas y posteriormente dados a conocer a los manifestantes cerca de las 09:00 horas. La CFE iniciará la atención con la instalación del primer transformador.

Los inconformes, que para esa hora sumaban alrededor de 150 personas, advirtieron que volverán a bloquear la carretera federal en caso de incumplimiento de los compromisos pactados.

Por su parte, trabajadores de la CFE realizaron labores en distintos sectores de la comunidad, principalmente el cambio de transformadores y la recalibración de líneas de conducción eléctrica.