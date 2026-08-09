Se dispara el precio de la cebolla en Champotón: pasa de 20 a 35 pesos el kilo

De acuerdo con expendedores del mercado de Champotón, la cebolla se disparó en los últimos días, al pasar de 20 a 35 pesos el kilogramo. Atribuyen este incremento a las recientes lluvias, lo que estaría afectando la producción y disponibilidad del producto.

Guadalupe Pech, comerciante, explicó que, cuando un determinado producto comienza a escasear, su precio tiende a incrementarse debido a la menor disponibilidad.

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“En realidad estos ajustes en los precios no afectan tanto nuestras ventas, todo lo contrario, es cuando más se vende un producto, pues la gente lo anda buscando”, añadió.

El aumento de la cebolla se suma al de otros productos que también han registrado ajustes importantes. El aguacate Hass pasó de 80 a 100 pesos el kilogramo, lo que presenta un incremento del 60 por ciento.

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A la lista se suma la calabaza cuyo precio actual es de 40 pesos; la papaya que oscila en los 30 pesos así como el betabel que de 25 pesos escaló a razón de 40 pesos.