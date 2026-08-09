Semarnat somete a consulta proyectos en Quintana Roo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puso a consulta pública dos proyectos que se pretenden desarrollar en Quintana Roo: uno en Playa del Carmen y otro en Cozumel, los cuales requieren una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para que sus promoventes puedan llevarlos a cabo.

El primero corresponde al proyecto “Zonna”, en Playa del Carmen, y el segundo es el “Club de Playa Cozumel Opportunity”, ubicado en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de la Isla de las Golondrinas.

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La Semarnat emitió la convocatoria para someter a consulta pública la MIA del proyecto denominado “Zonna”, que se pretende realizar en la calle 28 con Zofemat, en el predio donde actualmente se encuentra el Club de Playa Mamitas.

Al respecto, el Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya advierte que el desarrollo de la obra podría agravar los problemas de movilidad en la zona turística de Playa del Carmen. También señaló que, además del estudio de daño ambiental, es necesario realizar un análisis de impacto urbano enfocado en la movilidad, debido a las limitaciones viales que ya enfrenta el área.

La consulta del proyecto inició el 4 de agosto y finalizará el 1 de septiembre, aunque apenas se dio a conocer en la Gaceta Ecológica. Durante ese plazo, la ciudadanía interesada podrá revisar la MIA de manera presencial en las oficinas de la Semarnat en Cancún, así como en línea mediante la clave de trámite 23QR2026TD016.

La dependencia federal también puso a consulta pública el proyecto “Club de Playa Cozumel Opportunity”, ubicado en la Zofemat con número CZ/RPCAL-01, dentro del Recinto Portuario La Caleta 01, en Cozumel. El predio se localiza en la zona surponiente de la isla, cercano al corredor turístico de Fonatur y al muelle de cruceros Puerta Maya.

Según la Semarnat, a partir del 17 de julio de 2026 se determinó dar inicio al proceso de consulta pública del proyecto denominado “Club de Playa Cozumel Opportunity”, promovido por Narciso Benítez Hernández, representante legal de Opportunity Knocks de México S.A. de C.V., registrado con clave 23QR2026TD046.

La dependencia federal indicó que, para ambos proyectos, el público interesado puede participar a través de la Oficina de Representación de la Semarnat en Cancún, o mediante el portal de consultas de la dependencia, ingresando la clave correspondiente.

Asimismo, quienes deseen presentar propuestas u opiniones por escrito deberán hacerlo mediante el mecanismo electrónico habilitado, incluyendo nombre completo, denominación de la persona moral, datos de su representante, además de domicilio y correo electrónico.

La dependencia aún no precisa si también realizará alguna consulta pública presencial, como ha ocurrido con otros proyectos.