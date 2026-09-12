Separan a alto funcionario del Catastro de Mérida por presunto cobro a cambio de un trámite

El Ayuntamiento de Mérida separó de su cargo a Efraín Rivero Euán, subdirector de Operaciones y Procesos del Catastro Municipal, después de que denuncias ciudadanas señalaran una presunta exigencia de dinero para realizar un trámite.

La Contraloría Municipal abrió una investigación y, según la información oficial, encontró elementos que podrían configurar conductas, acciones u omisiones contrarias a la normatividad y constituir una falta administrativa grave.

El señalamiento más delicado corresponde al presunto cobro solicitado a un ciudadano a cambio de gestionar un procedimiento dentro del Catastro.

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Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha informado cuánto dinero habría sido solicitado, cuántas denuncias existen, qué trámites estarían involucrados ni desde cuándo se investigan los hechos.

La separación del funcionario se mantiene mientras continúa el procedimiento administrativo y se determinan posibles responsabilidades.

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La Comuna señaló que esta medida corresponde a la actuación individual del servidor público referido y no afecta el reconocido desempeño institucional del Catastro Municipal. Recientemente, esta área recibió el Reconocimiento a las Buenas Prácticas Catastrales en Iberoamérica 2026 (correspondiente a la convocatoria 2025), por su proyecto Gobernanza Territorial y Calidad Integral: El Modelo de Gestión del Comité de Calidad de Mérida.

Por ahora no se ha informado si los hechos serán turnados a otra instancia ni si hay alguna denuncia penal relacionada con los señalamientos.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, y refrenda que no solapará ningún acto que contravenga los principios de honestidad e integridad que deben regir el servicio público. En este sentido, se continuará con el procedimiento ante las instancias competentes.