Karim’s no se va de Campeche, asegura Gobierno estatal

La maquiladora del Grupo Karim’s no se va de Campeche ni ha anunciado el cierre de sus operaciones, aseguró la Vocería del Gobierno del Estado, luego de que Ammar Apparel II confirmara la conclusión de actividades en el municipio Calkiní, donde más de 300 trabajadores perdieron su empleo.

El vocero estatal, Walter Patrón Bacab, rechazó que ambos casos estén relacionados y sostuvo que Karim’s continúa en la búsqueda de nuevos contratos para mantener sus fuentes laborales. Explicó que Ammar Apparel II perdió recientemente un contrato con uno de sus clientes foráneos, situación que derivó en el cierre de sus actividades. Sobre una posible salida de Karim’s, afirmó que “no es cierto” y señaló que el Gobierno Estatal mantiene comunicación con la compañía, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), para encontrar alternativas que permitan recuperar contratos.

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El funcionario también rechazó que exista una crisis generalizada de empleo en Campeche. De acuerdo con registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante este año se han generado más de 6 mil 900 empleos formales, cifra superior a la registrada el año pasado, mientras que durante el último mes se incorporaron alrededor de mil 500 nuevos puestos.

La subsecretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Annabel Báez Vázquez, confirmó que el cierre de Ammar Apparel II se originó por contratos internacionales que la empresa no pudo cumplir. Indicó que la dependencia intervino para garantizar que los trabajadores reciban correctamente sus liquidaciones y prestaciones.

Precisó que se realizan mesas de trabajo en el Centro de Conciliación Laboral (Cencolab), mientras personal de la Procuraduría acudió a las instalaciones para realizar las cuantificaciones correspondientes y brindar orientación a los empleados. La empresa informó oportunamente al Gobierno Estatal sobre el cierre y el mecanismo para cubrir sus obligaciones laborales.

Según la última reunión, los pagos serían realizados de manera inmediata y ya comenzaron a liberarse cheques, con varios millones de pesos destinados a las liquidaciones. Las indemnizaciones se determinarán conforme a la antigüedad de cada empleado, pues hay trabajadores con cuatro meses de servicio y otros con cuatro, 15 y hasta 20 años.

Báez Vázquez añadió que Ammar Apparel II es el primer cierre de una empresa reportado formalmente ante la STPS en lo que va del año, por lo que descartó, hasta el momento, otro anuncio inmediato de cierre similar en Campeche.