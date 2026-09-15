Presunto asaltante huye e ingresa a viviendas tras intento de robo en Chetumal

Este lunes por la mañana un sujeto intentó robar la sucursal de Pollos Guerrero, ubicada sobre la avenida Calzada Veracruz, a escasos metros del Mercado Lázaro Cárdenas. El hecho generó momentos de tensión entre empleados y vecinos, quienes vivieron instantes de pánico al presenciar la agresiva acción del delincuente.

De acuerdo con testimonios, el individuo ingresó al establecimiento con la intención de despojar a los trabajadores de dinero en efectivo. Sin embargo, el atraco no se concretó y el sujeto emprendió la huida, lo que derivó en una intensa movilización de la Policía Municipal Preventiva. Patrullas y agentes se desplegaron rápidamente sobre la Calzada Veracruz, iniciando una movilización para dar con el responsable.

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En su intento por escapar, el presunto asaltante ingresó a viviendas contiguas al negocio. El operativo policial se extendió por varias calles de la colonia, con elementos revisando accesos y cercando el área para evitar que el individuo lograra escapar. No hubo detenidos.

Vecinos, pidieron mayor presencia policial y patrullajes constantes en esa zona, cercana al mercado Lázaro Cárdenas, mejor conocido como Mercado Nuevo.

Aprovecharon a señalar que este hecho no solo evidenció la vulnerabilidad de los negocios locales, sino también la necesidad de reforzar las estrategias de prevención del delito en Chetumal que requiere atención urgente para recuperar la confianza de quienes habitan y trabajan en esta ciudad.