SEP condena asesinato de Claudia Tacoronte y pide investigación exhaustiva y rápida

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de la Universidad de Granada que realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, la dependencia federal expresó sus condolencias a la familia de la joven, a sus amistades y a las comunidades universitarias de la Universidad de Granada y de la UAEM.

El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos bajo el protocolo de feminicidio.

SEP pide que el crimen no quede impune

En su posicionamiento, la dependencia respaldó las exigencias de las comunidades universitarias para que el caso se esclarezca y se evite la impunidad.

La SEP señaló que debe realizarse una investigación exhaustiva y expedita por parte de las autoridades competentes.

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La dependencia no detalló avances de las indagatorias ni mencionó posibles responsables, por lo que el esclarecimiento del caso continúa a cargo de las autoridades de procuración de justicia.

Educación mantendrá seguimiento de las investigaciones

La Secretaría informó que se mantendrá atenta al desarrollo de las investigaciones por el asesinato de Claudia Tacoronte.

También señaló que trabajará en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para proporcionar el apoyo necesario a la familia de la estudiante.

El acompañamiento también se extenderá a la UAEM y a la Universidad de Granada, de acuerdo con el comunicado.

#SEPInforma🗞️ | La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamenta profundamente y expresa su más enérgica condena por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, quien se encontraba realizando una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del… pic.twitter.com/MlxegDp7GR — SEP México (@SEP_mx) September 15, 2026

SEP expresa solidaridad con las comunidades universitarias

La dependencia manifestó su solidaridad con quienes integran ambas instituciones educativas y reiteró su condena por el crimen.

Claudia Tacoronte se encontraba en Morelos como parte de un programa de movilidad académica cuando fue asesinada.

El pronunciamiento de la SEP se suma a los emitidos por autoridades mexicanas, representantes de España y las universidades involucradas, mientras continúa la investigación para establecer responsabilidades.

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