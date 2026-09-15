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Vecinos denuncian foco de infección en la colonia Chen Pec de Champotón

Vecinos de la colonia Chen Pec, en Champotón, denunciaron que un predio baldío es utilizado como basurero y genera malos olores, maleza y posibles focos de infección.

Por Jorge May

15 de sept de 2026

1 min

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El terreno se localiza sobre la calle 26 en la colonia Chen Pec.
El terreno se localiza sobre la calle 26 en la colonia Chen Pec. / Jorge May

Algunos vecinos solicitaron la intervención de las autoridades competentes para atender un lote baldío ubicado por la calle 26 en la colonia Chen Pec, al destacar que el predio se ha convertido en un foco de infección y posible madriguera de malhechores.

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Según los datos proporcionados, además del problema con la maleza, el terreno abandonado igual está siendo utilizado como un basurero al aire libre, situación que está generando malos olores y un mal aspecto a la vía pública.

Se explicó que la afectación más directa recae en las propiedades y casas habitación que colindan con el predio en cuestión.

Pedro Dzib consideró que solo las autoridades tienen la facultad de tomar cartas en el asunto. "Pedimos a las autoridades que por favor atiendan este problema y obliguen a los propietarios a mantener limpios sus terrenos", concluyó.

JGH

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