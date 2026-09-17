¡Susto en la Costera! Hallan ataúd abierto y abandonado frente a Imí 2, Campeche

La mañana de este jueves 17 de septiembre, la presencia de un ataúd abierto y aparentemente abandonado causó sorpresa y temor entre automovilistas y transeúntes que circulaban sobre la avenida Costera del Golfo, a la altura del acceso al poblado de Imí II. El féretro fue localizado a un costado de la vía, recostado entre la vegetación del área de manglar, lo que llevó a los testigos a alertar de inmediato a las autoridades a través de una llamada al 911.

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Al llegar al sitio para inspeccionar la zona, elementos de la Policía Estatal constataron que el objeto se encontraba abierto y que en su interior únicamente había algunos periódicos. Tras realizar una revisión preliminar, los uniformados descartaron la presencia de restos humanos o indicios que apuntaran a la comisión de un delito, por lo que levantaron el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades.

Aunque de manera extraoficial trascendió la versión de que podría tratarse de una caja nueva que accidentalmente cayó de algún vehículo de transporte, hasta el momento las circunstancias exactas del hecho continúan sin esclarecerse. Debido a que no se detectó una conducta criminal en el sitio, la corporación policiaca canalizó el caso al Ayuntamiento de Campeche y a las instancias competentes para que acudan a realizar el retiro de la estructura.

El suceso se mantiene como un hecho insólito en la capital del estado, sin que hasta el momento exista confirmación sobre la procedencia del féretro o la identidad de quien lo dejó en el lugar. En tanto se lleva a cabo el levantamiento del objeto, se recomienda a los conductores transitar con precaución y reducir la velocidad al pasar por el tramo carretero afectado.

JGH