México pierde 4-0 ante Argentina en la Copa Mundial de Futsal Down de Mérida

Los errores defensivos y la falta de puntería llevaron a la selección mexicana de futsal con síndrome de Down a perder ante su similar de Argentina por marcador de 4-0 en la Copa Mundial de la especialidad en Mérida.

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A pesar de la derrota, el máximo goleador azteca, Santiago Ruiz, mejor conocido como el “Chícharo”, confió en recuperarse rápidamente del descalabro para tener un buen cierre y conseguir su boleto a las semifinales.

“Estoy triste por la derrota, nos vimos rebasamos y yo no pude hacer goles, pero aún queda torneo y podemos calificar a las semifinales en busca de alzar la corona”, dijo al POR ESTO! el ariete.

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Los tantos fueron de Frausto Catlet (2’), Manuel Castelló (11’), Luciano Lautaro (26’) y Gastón Forche (26’).