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Polonia despliega aviones militares tras nuevos ataques con drones rusos contra Ucrania

Polonia volvió a desplegar su aviación militar como medida preventiva ante nuevos ataques con drones rusos contra Ucrania, mientras refuerza la vigilancia de su espacio aéreo.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

19 de sept de 2026

2 min

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Donald Tusk, primer ministro polaco
Donald Tusk, primer ministro polaco / AP

Polonia puso nuevamente en operación a su aviación militar este sábado como medida preventiva, después de que Rusia lanzara nuevos ataques con drones contra territorio ucraniano.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó que la movilización tuvo como objetivo reforzar la protección del espacio aéreo nacional, especialmente en las zonas cercanas a las áreas de Ucrania afectadas por los ataques.

Como parte del protocolo, los sistemas terrestres de defensa aérea y los equipos de vigilancia mediante radar fueron colocados en estado de preparación. Las unidades militares quedaron bajo la coordinación del Centro de Operaciones Aéreas y del Mando del Componente Aéreo.

La operación concluyó alrededor de las 10:30 horas del sábado, una vez que disminuyó la situación de riesgo.

Es el segundo episodio registrado en pocos días

La activación de los aviones militares polacos ocurre después de otros episodios similares registrados durante la misma semana.

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El jueves, Polonia ordenó en dos ocasiones el despegue de aeronaves de combate debido a ataques contra el oeste de Ucrania, una zona próxima a territorio polaco.

Las autoridades también activaron sirenas de alarma en las regiones de Podkarpackie y Lublin. Como medida de precaución, los aeropuertos de Rzeszów y Lublin suspendieron temporalmente sus operaciones.

En ese momento, el primer ministro polaco, Donald Tusk, informó que un dron ruso había impactado contra una gasolinera ubicada en territorio ucraniano, cerca del paso fronterizo de Dorohusk.

Polonia mantiene vigilancia sobre su espacio aéreo

La situación volvió a generar una alerta durante la mañana del viernes, que permaneció activa hasta aproximadamente las 09:00 horas.

El Mando Operativo RSZ señaló que mantiene un seguimiento permanente de los acontecimientos y que sus fuerzas continúan preparadas para responder ante cualquier eventualidad.

La movilización no fue presentada por las autoridades polacas como una entrada directa en el conflicto, sino como una medida preventiva destinada a proteger el espacio aéreo del país ante la actividad militar registrada en territorio ucraniano.

La proximidad de los ataques y la recurrencia de las alertas han llevado a Polonia a mantener en alto nivel de preparación sus sistemas de defensa aérea y vigilancia, especialmente en las regiones cercanas a la frontera con Ucrania.

IO

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