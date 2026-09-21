Congresos y convenciones dejarán 377 millones de pesos en Yucatán durante septiembre

Yucatán concentra durante septiembre una agenda de 13 congresos, convenciones y encuentros que dejarán una afluencia estimada de 14 mil visitantes y una derrama económica de 377 millones de pesos, de acuerdo con datos del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture).

La actividad contempla eventos relacionados con distintos sectores profesionales y académicos, además de la llegada de miles de personas para presentar el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (Enarm).

En promedio, quienes participan en estos encuentros permanecen cuatro noches en el destino, lo que genera consumo en servicios de hospedaje, alimentos, transporte y actividades turísticas.

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Entre los eventos destacados de septiembre se encuentra el XXIII Congreso Internacional de Pediatría, con una participación estimada de mil personas; el XLVIII Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expoquím 2026, que reunirá a mil 500 asistentes, y el XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, con alrededor de mil participantes.

También se prevé la presencia de unas ocho mil 100 personas por el Enarm, uno de los encuentros con mayor concentración de participantes durante el mes y que representa una importante demanda para distintos servicios vinculados con la actividad turística.

La Oficina de Atracción y Atención a Eventos Visit Yucatán, perteneciente al Fideture, da seguimiento a esta agenda mediante labores de promoción, prospección y acompañamiento a organizadores, desde las primeras etapas de planeación hasta la realización de los encuentros.

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El subdirector general de Fideture, Ricardo Mier y Reyes, explicó que este trabajo busca identificar oportunidades de negocio y mostrar a organizadores y tomadores de decisiones las capacidades de Yucatán para recibir congresos, convenciones, viajes de incentivo y otros eventos.

Además de la infraestructura y conectividad, el acompañamiento contempla la vinculación con los distintos prestadores de servicios que participan en la industria de reuniones, con el propósito de integrar opciones de hospedaje, gastronomía, transporte y experiencias turísticas para quienes visitan el estado.

Con esta agenda, los 13 eventos previstos para septiembre extienden su impacto más allá de los recintos donde se realizan, al generar movimiento económico en diferentes actividades relacionadas con el turismo y mantener la promoción de Yucatán como destino para la realización de encuentros nacionales e internacionales.