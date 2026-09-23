Movilización policiaca por asalto a gasolinera en la 10 de Julio de Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia se registró alrededor de la medianoche en la colonia Limonar, luego del reporte de un asalto cometido en una gasolinera ubicada sobre la avenida 10 de Julio, en las inmediaciones de la calle 36.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto desconocido arribó al establecimiento y, presuntamente utilizando un arma blanca, amenazó a una de las despachadoras para despojarla de aproximadamente 8 mil 500 pesos en efectivo y un teléfono celular.

Tras concretar el atraco, el presunto responsable salió del establecimiento y emprendió la huida, sin que hasta el momento se haya informado sobre su detención.

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La trabajadora afectada presentó una fuerte crisis nerviosa a consecuencia de lo ocurrido, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de Protección Civil. Posteriormente, se determinó su traslado a un hospital para recibir valoración médica.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área, con el objetivo de preservar posibles indicios mientras se esperaba el arribo del personal de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de establecer la identidad y ubicación del responsable, así como determinar con precisión la mecánica de los hechos y el monto de lo sustraído.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y la investigación permanece abierta.