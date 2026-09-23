Mérida no quiere repetir calles inundadas: refuerzan desazolve y perforación de pozos

Brigadas del Ayuntamiento de Mérida mantienen trabajos de desazolve, limpieza de rejillas, perforación y rehabilitación de pozos en distintos puntos de la ciudad para prevenir encharcamientos y mantener transitables las vialidades durante la temporada de lluvias.

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada supervisó estas labores en las calles 87 por 64-C y 66 del Centro, así como en la 107-A por 38 de la colonia Canto, donde se limpiaron 24 metros lineales de zanjas, tres pozos profundos y dos colectores. En los trabajos participaron 10 empleados del Departamento de Drenaje, con apoyo de dos unidades desazolvadoras y una perforadora.

“En esta temporada de lluvias trabajamos 24/7 para mantener vialidades limpias y transitables para seguridad de la ciudadanía; estamos realizando labores de desazolve, limpieza de rejillas y perforación de pozos en el centro de la ciudad, acciones que nos permitirán mejorar el desalojo del agua en las zonas más propensas a inundarse”, afirmó.

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Recuento de acciones

Acompañada de los directores Alfonso Arjona Santana, de Obras Públicas, y Luis Jorge Montalvo Duarte, de Servicios Públicos, la edil informó que el Ayuntamiento ha implementado 669 acciones para prevenir calles inundadas y mejorar el desalojo del agua, que incluyó la construcción de 180 pozos, 258 macropozos y 231 reperforaciones de pozo profundo en los sectores poniente y oriente de Mérida como parte de la estrategia de prevención ante la temporada de lluvias y huracanes 2026.

En materia de drenaje y alcantarillado, la edil mencionó que a la fecha se han atendido 92 mil 281 zanjas con rejillas mediante labores de desazolve, 5 mil 120 pozos y 177 mil 414 metros lineales de zanjas colectoras, además de 449 macropozos desazolvados, 2 mil 982 zanjas con rejillas reparadas y 19 aljibes construidos.

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“Estos trabajos son parte de la estrategia que llevamos a cabo en diversos puntos de la ciudad para prevenir y evitar encharcamientos e inundaciones, principalmente en las áreas más propensas”, señaló la edil, quien durante los recorridos también se sumó a las labores de las brigadas además de verificar directamente la atención de los puntos que requieren intervención.

Participación ciudadana

Cecilia Patrón agregó que el Ayuntamiento mantiene además un trabajo permanente de limpieza para evitar que los residuos obstruyan la infraestructura pluvial. En ese sentido se han realizado 27 Megaoperativos de Limpieza, con la recolección de más de 1 mil 414 toneladas de residuos sólidos, y se han instalado 33 Puntos Mérida Limpia en distintos sectores de la ciudad. A ello se suma el Operativo Calle por Calle, mediante el cual se atienden rejillas, baches y pozos.

“La prevención y atención durante y después de las lluvias es uno de nuestros principales compromisos; sin embargo, para que funcione necesitamos también de la participación ciudadana, evitando arrojar basura en las calles y manteniendo libres las rejillas y sistemas de captación para permitir el adecuado desalojo del agua”, puntualizó.