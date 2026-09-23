Embajador de EU destaca Operación High Eagle con México para frenar tráfico de drogas y personas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación bilateral alcanzada mediante la Operación High Eagle o Águila Alta, desplegada en la frontera para combatir actividades relacionadas con el tráfico de drogas y personas.

A través de su cuenta de X, el diplomático estadounidense afirmó que esta operación refleja el modelo de colaboración que ambos países buscan fortalecer mediante intercambio de información, coordinación operativa y uso de tecnología.

Johnson sostuvo que estas acciones permiten anticiparse a las actividades de organizaciones criminales y afectar las redes dedicadas al tráfico ilícito.

La operación ha concentrado esfuerzos especialmente en la detección e inhibición de drones utilizados por grupos criminales en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. El Comando Norte estadounidense también ha reconocido la participación de autoridades mexicanas dentro de este esquema.

¿Qué es la Operación High Eagle entre México y Estados Unidos?

High Eagle es una estrategia bilateral orientada a reforzar la vigilancia de la frontera mediante equipos especializados para identificar y neutralizar drones utilizados en apoyo de actividades criminales.

Las autoridades estadounidenses han señalado que estos dispositivos pueden emplearse para vigilar rutas utilizadas para contrabando de drogas y tráfico de personas.

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En septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre acciones vinculadas con esta operación en Tijuana, Baja California. En uno de los despliegues fue detenido un hombre que presuntamente utilizaba un dron para observar rutas relacionadas con tráfico ilícito de personas; también fueron asegurados un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron.

Ronald Johnson destaca cooperación en seguridad fronteriza

El embajador afirmó que compartir inteligencia y coordinar operaciones ayuda a ambos gobiernos a mantenerse “un paso por delante” de las organizaciones criminales.

También sostuvo que High Eagle contribuye a mantener una frontera más segura y a reducir riesgos para comunidades de ambos países.

Operation High Eagle reflects the kind of cooperation our countries are building together. By sharing information, coordinating operations, and using advanced technology, we are staying ahead of criminal organizations and disrupting the networks that traffic drugs and people.… https://t.co/rIShO0VNJw — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 23, 2026

La posición expresada por Johnson se enmarca en una agenda bilateral de seguridad que Estados Unidos ha presentado como una cooperación contra drogas, armas, redes financieras y otras estructuras vinculadas con organizaciones criminales.

La operación se suma a otros mecanismos de colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para reforzar la vigilancia fronteriza e intercambiar información sobre actividades del crimen organizado.

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