Subdirector del IMSS en Cancún denuncia amenazas de muerte tras video viral

El subdirector del Hospital General Regional número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cancún, Christian González, denunció que su vida se encuentra en riesgo tras recibir amenazas de muerte y hostigamiento constante a través de redes sociales.

Según lo que ha hecho público, los mensajes provienen de cuentas que se atribuyen a integrantes del crimen organizado y también incluyen ataques de carácter xenófobo.

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El acoso se intensificó después de que circuló un video en el que se documentaban largas demoras en el área de Urgencias del nosocomio. En las imágenes, pacientes y familiares se quejaban de los tiempos de espera, mientras personal del hospital reconocía la saturación del servicio.

Ese material se volvió viral en las últimas horas y desató una ola de comentarios y señalamientos dirigidos contra la dirección del hospital.

Ante el nivel de las amenazas, el funcionario solicitó de manera urgente su reubicación a otra entidad federativa. Sin embargo, el IMSS rechazó el traslado argumentando la aplicación de la llamada “cláusula 53”, una disposición interna que obliga a permanecer un mínimo de dos años en la plaza asignada dentro de la región.

Burgos Pacheco ha pedido la intervención de autoridades superiores para que se anule ese trámite y se le permita salir de la ciudad por seguridad.

El Hospital Regional 17 no es ajeno a las quejas de los derechohabientes. En distintas ocasiones se han documentado esperas prolongadas en Urgencias, falta de personal y de medicamentos, así como señalamientos por la atención recibida. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones al IMSS por casos de atención deficiente en esa misma unidad, algunos de los cuales terminaron con el fallecimiento de pacientes. Familias enteras han relatado horas de espera con enfermos graves sin una respuesta clara del personal, lo que genera un clima de tensión permanente dentro y fuera de las instalaciones.

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Hasta el momento no se ha informado de alguna medida de protección especial otorgada al director ni de un pronunciamiento oficial del instituto sobre las amenazas. Burgos Pacheco insiste en que el riesgo es real y que las autoridades correspondientes deben actuar de inmediato para garantizar su integridad y la de su familia. Mientras el caso no avance, el personal de salud del hospital trabaja bajo la presión de las quejas ciudadanas y la incertidumbre de posibles represalias externas.

La situación se da en un contexto en el que el personal de salud en Quintana Roo enfrenta, además de la carga de trabajo, presiones externas que van más allá de la operación cotidiana de los hospitales. Mientras tanto, el Hospital Regional 17 sigue atendiendo a cientos de derechohabientes diarios en un servicio de Urgencias que, según los propios reportes internos, opera con frecuencia al límite de su capacidad.