Ponen en marcha en Campeche ‘El ABC de las emociones' para la salud mental de estudiantes

La estrategia nacional 'El ABC de las emociones', impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, arrancó esta mañana en Campeche para fortalecer la salud mental y el bienestar socioemocional de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años. Busca que las escuelas sean espacios donde, además de aprender, las y los estudiantes puedan reconocer, expresar y gestionar sus emociones, detectar situaciones de riesgo y encontrar redes de apoyo. A nivel nacional contempla tutorías de una hora semanal, materiales para estudiantes, docentes y familias, así como asambleas y actividades interactivas.

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El arranque en el Estado tuvo como sede el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec), Plantel Campeche, donde el secretario de Educación (Seduc), Candelario Jesús Pacheco Pacheco, sostuvo que la estrategia permitirá escuchar a los jóvenes no solo por lo que expresan, sino también por aquello que callan, a fin de generar confianza y acompañarlos ante las situaciones que les provocan incertidumbre. Explicó que el programa contempla siete componentes: sensibilización, distribución de orientaciones, actividades socioemocionales, asambleas informativas con madres, padres y cuidadores, actividades interactivas, los Centros Comunitarios 'México Imparable' y la Línea de la Vida. En secundaria se aprovechará la hora de tutoría y educación socioemocional, mientras que en bachillerato se destinará al menos una hora semanal para estas actividades.

Pacheco Pacheco señaló que los materiales deberán llegar a estudiantes, docentes y familias para que exista una intervención coordinada. Añadió que en Campeche se creará uno de los Centros Comunitarios 'México Imparable' que serán instalados en 21 entidades, con actividades culturales y deportivas como karate, box, futbol y básquetbol. También recordó que la Línea de la Vida, 800 911 2000, brinda atención permanente. La estrategia nacional, además, promueve el uso responsable de dispositivos y redes sociales como parte del bienestar emocional.

El titular de Seduc, Candelario Pacheco, encabezó el inicio del programa en el plantel Cecytec Campeche. / Alejandro Balan

Por su parte, el director general del Cecytec, Víctor Hernández Ponce, afirmó que la escuela debe ser un lugar para aprender, pero también para ser felices, pues consideró que resulta más difícil aprender cuando no existe bienestar. Destacó que el programa no se limitará a la atención clínica, sino que incorporará deporte, arte, cultura, lectura y otras actividades como herramientas para fortalecer la salud mental.

Reveló que una consulta estudiantil realizada en los siete planteles del Cecytec evidenció la necesidad de reforzar estas acciones: 26 por ciento de los alumnos señaló que la falta de motivación o los problemas personales afectan su rendimiento escolar; mientras que 24 por ciento pidió más actividades de atención emocional y 17 por ciento talleres de salud mental. Por ello, anunció que cada semana los estudiantes tendrán una hora para desarrollar las acciones del 'ABC de las emociones' junto con sus docentes, apoyados en las guías destinadas a jóvenes, maestros y padres de familia.

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Los propios adolescentes señalaron que la presión académica, las calificaciones, las expectativas familiares y el uso constante del celular forman parte de las situaciones que pueden generar estrés. Consideraron que las actividades del programa pueden ayudarles a integrarse, encontrar personas de confianza y expresar lo que sienten.

También reconocieron que las pantallas no son necesariamente negativas, pues pueden utilizarse para estudiar, aprender y socializar, aunque advirtieron que su uso excesivo puede convertirse en una dependencia. Entre las alternativas plantearon practicar deporte, leer, convivir con amigos y familiares, participar en actividades culturales y recuperar juegos tradicionales para mantener la mente ocupada y reducir la ansiedad.

JGH