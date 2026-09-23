Beca Gertrudis Bocanegra 2026: abre registro para universitarios de Campeche

Los universitarios de Campeche tienen hasta el próximo 30 de septiembre para solicitar un nuevo apoyo destinado directamente a sus gastos de traslado. El Gobierno Federal abrió el registro de la Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra 2026, que entregará 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de educación superior que cumplan con los requisitos establecidos.

El periodo de inscripción comenzó el 21 de septiembre y contempla a jóvenes de hasta 29 años cumplidos que cursen sus estudios en instituciones públicas de educación superior susceptibles de atención en Campeche. La convocatoria también incluye a universitarios de Michoacán, Chiapas, Sonora y Zacatecas, como parte de la ampliación de este programa, que originalmente surgió dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

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El apoyo tiene un objetivo específico: ayudar a cubrir los gastos de transporte de los estudiantes para acudir a sus universidades. Los beneficiarios recibirán 1,900 pesos cada dos meses durante los 10 meses del ciclo escolar, sin considerar julio y agosto por ser periodo vacacional, y el beneficio puede mantenerse por un máximo de 40 meses, siempre que continúen cumpliendo con las reglas del programa. El dinero será entregado directamente mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

Para solicitarla, los estudiantes deberán contar con CURP certificada, Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su universidad y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, además de una cuenta de Llave MX. En caso de que el solicitante sea menor de edad, también tendrá que proporcionar información y documentación de su madre, padre, tutora o tutor.

El procedimiento se realiza por internet en el portal oficial de la Beca Gertrudis Bocanegra. Una vez iniciada la sesión con Llave MX, el interesado deberá proporcionar sus datos personales y escolares, registrar la información de su plantel y cargar la documentación solicitada. Al concluir es importante descargar y conservar el comprobante de registro, pues posteriormente los datos serán sometidos a un proceso de validación.

La incorporación de Campeche a este programa abre una alternativa para universitarios que diariamente destinan parte de sus recursos al transporte para llegar a sus centros educativos. Sin embargo, realizar el registro no significa obtener automáticamente la beca, pues la información proporcionada deberá ser revisada y validada antes de continuar con las siguientes etapas del proceso.

Los interesados tienen hasta el miércoles 30 de septiembre para completar la solicitud. Los trámites del programa son gratuitos y las autoridades federales recomendaron realizar el procedimiento únicamente mediante los canales oficiales para evitar intermediarios o posibles fraudes.