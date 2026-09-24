¿Pamplonada sorpresa? Reses sueltas causan susto en Tenabo; deambularon más de una hora

Tremendo susto se llevaron vecinos de la colonia Ana María Farías cuando algunas familias, que estaban sentadas en la puerta de sus viviendas, vieron pasar una manada de reses, por lo que algunas entraron rápidamente a sus hogares para evitar algún accidente, mientras quienes caminaban por las mismas calles tuvieron que entrar en algunos terrenos para resguardarse, por otra parte, los automovilistas detuvieron sus marchas y subieron sus cristales para evitar ser lesionados.

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Los hechos fueron reportados por las familias que presenciaron de cerca el paso de estos animales, quienes, conforme iban avanzando, los reportes iban siendo cada vez más frecuentes, por lo que en seguida se movilizaron elementos de la Policía Municipal, quienes con sus unidades comenzaron a cerrar el paso para evitar que estos animales sigan advancing y así evitar que alguna persona o infante salga lesionado, por lo que con sogas comenzaron a lazar a los animales para evitar que sigan avanzando, ya que se dirigían al centro de la ciudad.

Las reses estuvieron deambulando más de una hora por las calles de la colonia Ana María Farías, por lo que iban avanzando poco a poco con dirección al centro de la ciudad, por fortuna, vecinos de dicha colonia alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia 911, originando un fuerte despliegue de elementos de Seguridad Pública, quienes, al ver que los animales no estaban bravos, en seguida comenzaron a tirar las sogas para lazarlos y así ponerlos bajo resguardo hasta que los propietarios llegaran para reclamarlos y así poner a salvo a la ciudadanía, quienes mencionaron que fue una pamplonada sorpresa, porque a nadie avisaron, solo vieron cómo los animales pasaban por manadas.

Después del mal momento y del susto, elementos de la Policía Municipal lograron poner a salvo a la ciudadanía y del mismo modo evitaron que las reses siguieran avanzando hasta el centro de la ciudad de Tenabo, por fortuna, no se reportaron personas lesionadas por los animales, sin embargo, muchos se llevaron el susto de sus vidas, por lo que tendrán una anécdota de las reses para contarles a los suyos.

JGH