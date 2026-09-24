Pescadores de Campeche exigen 15 mil pesos por veda y advierten que irán al Palacio Nacional

Pescadores de altura del municipio de Campeche exigieron al Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado una respuesta concreta al pago del apoyo económico por Veda y Baja Captura, al considerar insuficientes los 7 mil 500 pesos que actualmente reciben, por lo que demandaron elevarlo a 15 mil pesos ante el prolongado periodo en que permanecen sin actividad.

Noticia Destacada Apagones en Campeche llegan a hospitales, pero plantas de emergencia mantienen servicios

Fernando Sánchez Zetina, representante de la Federación de Pescadores de Altura, señaló que alrededor de 370 trabajadores del sector se encuentran afectados por el periodo de veda y baja captura, que mantiene paralizadas las embarcaciones camaroneras. Explicó que anteriormente el apoyo se otorgaba por tres meses, pero actualmente la veda se extiende por casi cinco meses, del 1 de junio al 15 de octubre.

El dirigente pesquero advirtió que esta situación representa un fuerte golpe para las familias, particularmente porque la actividad de los pescadores de altura se ha reducido considerablemente. Recordó que, en promedio, los barcos realizan apenas dos viajes al año, por lo que, entre los periodos de veda y los lapsos de inactividad, pueden acumularse hasta ocho meses sin trabajo efectivo.

Sánchez Zetina sentenció que el reclamo también busca acabar con la diferencia histórica entre los apoyos otorgados a pescadores de distintas zonas. Detalló que, mientras en Ciudad del Carmen el apoyo por veda llegó a 10 mil pesos desde hace más de dos décadas, en Campeche comenzó en 3 mil 200 pesos y aumentó gradualmente hasta alcanzar los 7 mil 500 pesos actuales. No obstante, consideró que el nuevo escenario de cinco meses de veda obliga a establecer un monto de 15 mil pesos.

Durante su visita al Palacio de Gobierno, los pescadores también demandaron que se cumpla el compromiso de la titular del Poder Ejecutivo estatal para incrementar a 500 mil pesos el Seguro de Vida destinado al sector pesquero, luego de que, según señalaron, el monto se redujo considerablemente.

El representante recordó que ya sostuvieron una reunión con funcionarios del Inpesca, así como de la Secretaría de Gobierno, sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta concreta a sus planteamientos, motivo por el cual acudieron nuevamente para exigir una definición.

Sánchez Zetina advirtió que, si las autoridades no atienden sus demandas, los pescadores acordarán nuevas acciones de protesta. Entre ellas contemplan manifestaciones en Palacio de Gobierno y, de ser necesario, trasladarse hasta Palacio Nacional para exponer directamente su problemática.

“Si no nos atienden aquí, vamos a tener que ir hasta Palacio Nacional”, arremetió, al anunciar que continuarán movilizándose hasta obtener una respuesta para los aproximadamente 370 pescadores afectados.

JGH