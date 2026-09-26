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“Tiene de todo, menos estudiantes”: Casa del Estudiante de Champotón permanece abandonada

La Casa del Estudiante de Champotón permanece cerrada y rodeada de maleza; habitantes piden limpiar el inmueble ante la proliferación de mosquitos durante las lluvias.

Por Jorge May

26 de sept de 2026

1 min

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El edificio destinado a la Casa del Estudiante de Champotón permanece cerrado y abandonado.
El edificio destinado a la Casa del Estudiante de Champotón permanece cerrado y abandonado. / Jorge May

La cantidad de maleza que rodea el abandonado edificio destinado para albergar la “Casa del Estudiante de Champotón” se ha convertido en un posible foco potencial para la proliferación del mosquito.

Un total de 30 automóviles clásicos arribaron en caravana al centro histórico del municipio de Champotón.

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Al destacar que el edificio cuenta con todo, menos estudiantes, Sobeyda Aguilar consideró que deberían mandar a limpiar los alrededores del inmueble.

“Deberían de venir a limpiarlo porque para esta temporada de lluvias hay mucho mosquito”, destacó.

La declarante lamentó que el inmueble permanezca en condiciones de abandono, pero destacó la importancia de que reciba mantenimiento para evitar la proliferación del mosquito y otros insectos peligrosos.

Dicho edificio se localiza sobre la avenida “Concordia” y, pese a su millonaria inversión destinada, la realidad es que permanece cerrado, convertido en un elefante blanco.

JGH

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