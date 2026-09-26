“Tiene de todo, menos estudiantes”: Casa del Estudiante de Champotón permanece abandonada

La cantidad de maleza que rodea el abandonado edificio destinado para albergar la “Casa del Estudiante de Champotón” se ha convertido en un posible foco potencial para la proliferación del mosquito.

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Al destacar que el edificio cuenta con todo, menos estudiantes, Sobeyda Aguilar consideró que deberían mandar a limpiar los alrededores del inmueble.

“Deberían de venir a limpiarlo porque para esta temporada de lluvias hay mucho mosquito”, destacó.

La declarante lamentó que el inmueble permanezca en condiciones de abandono, pero destacó la importancia de que reciba mantenimiento para evitar la proliferación del mosquito y otros insectos peligrosos.

Dicho edificio se localiza sobre la avenida “Concordia” y, pese a su millonaria inversión destinada, la realidad es que permanece cerrado, convertido en un elefante blanco.

JGH