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Camioneta queda destrozada tras choque en Campeche; conductor termina detenido

Una camioneta quedó severamente dañada tras chocar contra un vehículo estacionado en la colonia Planchac de Campeche; el conductor fue detenido por la Policía Estatal.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de sept de 2026

1 min

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Conductor ebrio destroza su camioneta al chocar contra auto estacionado en la colonia Planchac
Conductor ebrio destroza su camioneta al chocar contra auto estacionado en la colonia Planchac / Dismar Herrera

Un fuerte accidente se registró en la colonia Planchac, donde un conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su camioneta y terminó chocando a exceso de velocidad contra un vehículo que se encontraba estacionado.

Campeche tendrá un último fin de semana de septiembre con calor y lluvias.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Antigua a Kalá, donde la camioneta quedó severamente dañada tras el impacto. A pesar de que el percance fue aparatoso, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y detuvieron al conductor señalado como responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

JGH

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