Camioneta queda destrozada tras choque en Campeche; conductor termina detenido

Un fuerte accidente se registró en la colonia Planchac, donde un conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su camioneta y terminó chocando a exceso de velocidad contra un vehículo que se encontraba estacionado.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Antigua a Kalá, donde la camioneta quedó severamente dañada tras el impacto. A pesar de que el percance fue aparatoso, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y detuvieron al conductor señalado como responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

JGH