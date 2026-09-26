Repartidor queda grave tras ser atropellado en Ciudad del Carmen; conductor abandona su auto y huye

Un motociclista resultó con lesiones de consideración en el rostro y una posible fractura en el brazo izquierdo, luego de ser atropellado por un automóvil cuyo conductor presuntamente se dio a la fuga tras el accidente, dejando posteriormente abandonada la unidad en inmediaciones de la glorieta del Chechén.

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El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado sobre la avenida Malecón de la Caleta, en el cruce con la calle 38, en la colonia Electricistas, donde un joven de complexión robusta circulaba a bordo de una motocicleta particular Vento, color blanco, con placas 01A8V6 del estado de Campeche, con dirección hacia la calle 47.

De acuerdo con los primeros datos, al llegar al citado cruzamiento, el motociclista fue impactado por el conductor de un Chevrolet Spark, color gris y con placas desconocidas. Debido a la fuerza del golpe, el motociclista habría sido arrastrado varios metros antes de quedar sobre la vialidad.

Un repartidor de motomandados sufrió graves heridas al ser atropellado sobre el Malecón de la Caleta. / Israel Lozano

Tras el accidente, el conductor del automóvil presuntamente continuó su marcha y abandonó al lesionado en el lugar. Posteriormente, la unidad involucrada fue localizada abandonada en las inmediaciones de la glorieta del Chechén, sin que hasta el momento se haya confirmado la identidad del conductor.

El motociclista, quien presuntamente se desempeña como repartidor de mandaditos, presentó heridas sangrantes y deformidad en el rostro, además de una posible fractura en el brazo izquierdo, por lo que requirió valoración médica.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras que un paramédico realizó una primera valoración del lesionado y determinó que era necesario su traslado a un hospital.

Familiares del motociclista arribaron posteriormente a bordo de un vehículo particular y se encargaron de trasladarlo por sus propios medios para recibir atención médica.

La motocicleta quedó en el lugar a disposición de las autoridades, en espera de la intervención de los peritos de Tránsito, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Las autoridades también deberán establecer la identidad y ubicación del conductor que presuntamente abandonó el sitio, así como determinar las responsabilidades correspondientes por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.

JGH