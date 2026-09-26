Hallan 28 dosis de presunto cristal en termo de estudiante del CBTA 15 en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) abrió una carpeta de investigación por el decomiso de 28 dosis de droga sintética, conocida como cristal, que fueron localizadas ocultas en el interior de un termo perteneciente a un estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 15, en Castamay.

Noticia Destacada Repartidor queda grave tras ser atropellado en Ciudad del Carmen; conductor abandona su auto y huye

Por estos hechos, dos adolescentes menores de 18 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, donde rindieron su declaración y posteriormente fueron entregados a sus padres.

Sin embargo, un tercer adolescente estaría relacionado con el caso y sería reincidente, por lo que las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones.

El hallazgo ocurrió cuando fue localizada la sustancia al interior del plantel educativo, derivado de un operativo interno de inspección de los bultos, logrando el aseguramiento, mientras la Fiscalía inició las diligencias correspondientes para establecer cómo ingresó la droga al CBTA y determinar si existe una red que estaría utilizando a adolescentes para la comercialización de sustancias al interior de planteles educativos o en comunidades rurales.

JGH