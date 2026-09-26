Medicina maya se extingue en Campeche: advierten que en 10 años podrían desaparecer sus médicos

Tras mencionar que la ciencia hoy en día avanza a pasos agigantados, lo cual ha provocado que la medicina tradicional sea menos usada por las nuevas generaciones y por la sociedad en general, Federico Castillo Nieves, uno de los pocos médicos tradicionales que quedan en la región de Los Chenes, urgió el apoyo gubernamental para preservar ese legado ancestral.

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En entrevista, mencionó que es muy importante que la medicina tradicional sea rescatada, pues al paso en que va la ciencia, su permanencia en los pueblos indígenas u originarios está en riesgo, pues ya son muy pocas personas quienes la practican, porque las nuevas generaciones ya no quieren ser parte de ese legado.

Aunque tardaría mucho más tiempo en extinguirse por completo, sí puede ocurrir y es lo que no queremos nosotros como viejos practicantes de la medicina tradicional, porque es muy bonito, porque cura, y hasta la propia ciencia ha reconocido que la medicina tradicional es de mucha ayuda para mejorar y curar la salud de muchas personas, externó.

Actualmente la mayoría de los viejos practicantes han fallecido y solo quedan dos o tres curanderos activos. / Mauriel Koh

Don Federico, quien fuera integrante del ex Consejo Local de Médicos Indígenas de Los Chenes (Colmich), agrupación que desapareció prácticamente hace más de diez años, señaló que esa agrupación, en su apogeo en la década de los 90 y los primeros diez años del siglo, llegó a tener a 43 médicos entre quiroprácticos, parteras, curanderos y hierbateros.

Sin embargo, dijo que quienes practicaban la medicina tradicional en el Colmich eran personas ya grandes y adultas mayores, y en su mayoría ya fallecieron y solo quedan dos o tres quienes aún la practican desde sus comunidades rurales, porque el Colmich ya no existe como tal, aunque en ese edificio sí hay un consultorio que él mismo atiende.

Piden apoyo de los tres niveles de Gobierno para preservar estos conocimientos / Mauriel Koh

Castillo Nieves invitó a las nuevas generaciones a interesarse en la medicina tradicional, pues dijo que un joven puede conocer el contenido “de las plantas medicinales que prácticamente usa un alópata, solo que ya con proceso en laboratorios y con marcas de registro”.

La gente indígena antigua es la única que usa la medicina tradicional, ya las nuevas generaciones se niegan a usarla porque lo primero que dicen es que es cuestión de brujería, cuando las mismas hojas o plantas dan lugar a medicinas de laboratorio, como suele ser la Vitacilina o la Termisina, y solo le agregan otros químicos para que sean usadas para otros remedios, expuso.

El médico indígena expresó que son cuatro factores que están extinguiendo la medicina tradicional: primero, que ya no hay como antes médicos tradicionales que se dediquen a ello; dos, que ya los descendientes de esos viejos médicos no quieren aprender lo que sus ancestros sabían.

Las nuevas generaciones muestran poco interés en aprender las prácticas de sus antepasados. / Mauriel Koh

Agregó que el tercer factor es que las nuevas generaciones ya no quieren hacer uso del trabajo de los pocos médicos tradicionales porque pedirle una consulta es “hablar con un brujo”, y cuatro, ya no les interesa nada de la herbolaria como métodos de curación.

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Mencionó que “es lamentable la situación que prevalece en la región maya, en nuestro caso, la medicina tradicional poco a poco se va extinguiendo, y si el Gobierno en sus tres niveles no hace nada al respecto para rescatar y preservar la medicina tradicional, en poco tiempo, hablemos de unos 10 años, ya no tendremos médicos en la región de Los Chenes”.

Hay pueblos mayas en donde no olvidan los resultados de la medicina tradicional, pero son muy pocos, y en la gran mayoría de los pueblos del municipio, ese legado ancestral prácticamente ya no existe, concluyó.

JGH