Zoé Robledo ofrece disculpas a familias de los cinco bebés fallecidos en IMSS de Durango

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ofreció disculpas a las familias de los cinco bebés fallecidos en el Hospital General de Zona No. 1 de Durango, durante una reunión privada realizada en la capital del estado.

El encuentro se prolongó alrededor de dos horas y permitió que madres y padres expusieran directamente sus cuestionamientos sobre la atención que recibieron sus hijos y las circunstancias de los fallecimientos.

La muerte de los cinco recién nacidos ya había sido reconocida públicamente por autoridades federales, aunque hasta el 24 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que todavía no se contaba con una identificación definitiva de la bacteria investigada en el hospital.

Familias piden investigar posibles omisiones en el IMSS

El abogado de las familias, Fermín Alonso Flores Ayala, confirmó que Robledo ofreció una disculpa y escuchó los reclamos de los padres.

Las familias buscan que las investigaciones determinen si existieron omisiones, fallas o errores en la atención hospitalaria y que se esclarezcan las condiciones en las que fueron tratados los recién nacidos.

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El caso también ha sido abordado en el Congreso de Durango, donde legisladores han solicitado información sobre la investigación clínica y epidemiológica abierta por los cinco fallecimientos.

FGR ya recibió cuatro denuncias por el caso

De acuerdo con el representante legal, las familias han presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una quinta se encuentra en preparación, correspondiente a familiares originarios de Tepehuanes.

Además, el Órgano Interno de Control del IMSS abrió de oficio un expediente para revisar lo ocurrido.

Hasta ahora, las investigaciones continúan abiertas y no se ha establecido públicamente una responsabilidad individual o institucional definitiva.

Vine a Durango para reunirme con las madres, padres y familiares de las niñas y los niños que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1.



A nombre del Instituto les ofrecí una disculpa, escuché sus preocupaciones y les comuniqué… pic.twitter.com/hqS9ZhkDnC — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 26, 2026

Habrá nueva reunión en 15 días

Tras el encuentro con Zoé Robledo, las familias y sus representantes acordaron mantener comunicación con las autoridades y realizar una nueva reunión dentro de 15 días.

El objetivo será revisar los avances de las investigaciones administrativas, médicas y ministeriales, así como conocer los resultados pendientes sobre las causas de los fallecimientos.

El IMSS mantiene bajo revisión el caso mientras las familias exigen claridad sobre lo ocurrido y posibles responsabilidades.

IO