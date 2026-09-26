Mérida tendrá una Expo Feria del Comercio con 400 marcas y emprendedores ; esperan 200 mil visitantes

Con la participación de 400 marcas y emprendedores, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco-Servytur), José Enrique Molina Casares, anunció ayer la 26ª edición de la Expo Feria del Comercio, del 15 al 18 de octubre en el Centro de Convenciones Siglo XXI, con una expectativa de más de 200 mil asistentes.

Habrá venta de automóviles, alimentos, ropa, artesanías, gorras y perfumes, además de un pabellón de innovación y presencia de universidades.

Informaron que aún hay espacios comerciales disponibles; los interesados pueden comunicarse con Cristina Bernés, directora Comercial, al teléfono 99010416.

Molina Casares explicó que, en coordinación con el Gobierno del estado y el Ayuntamiento de Mérida, la Expo reunirá actividades comerciales y de emprendimiento.

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El sector juvenil tendrá una participación especial, señaló el vicepresidente de Jóvenes Empresarios de la cámara, Guillermo Vidal, quien informó que habrá espacios destinados a nuevas marcas para que puedan dar a conocer y vender sus productos.

Impulso a Pymes

José Manuel Rodríguez Chauviere, director de Comercio de la Secretaría de Economía y Trabajo, destacó el panorama económico en el que se desarrollará la exposición y que el respaldo a la exposición se relaciona con las políticas estatales para descentralizar el desarrollo económico y ampliar sus beneficios a otros municipios, así como fortalecer el empleo formal y las pequeñas y medianas empresas.

Por parte del Ayuntamiento, Mauricio Díaz González, director de Prosperidad y Bienestar Económico, informó que la Comuna participará mediante el programa Micromer, que ofrece créditos para

adquirir paneles solares destinados a pequeños y medianos negocios, con una tasa preferencial de 6 por ciento anual.

También participarán expositores del Centro Municipal de Emprendedores y Prosperidad, incluidos artesanos y diseñadores graduados del programa, quienes contarán con espacios de exhibición.

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Por su parte, la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal instalará el módulo Ama y Adopta, con una jornada para promover la adopción de perros rescatados, y el sábado 17 de octubre, a las 15:30 horas, el Salón Uxmal albergará el Show de Adultos Mayores, con la participación de integrantes de los Centros Armonía.

Atracciones y espectáculos

Los organizadores señalaron que la feria busca combinar la experiencia presencial de compra con actividades de entretenimiento para los asistentes.

Por ello, el programa incluirá espectáculos musicales, actividades infantiles, programas en vivo y la presentación de personajes y botargas de empresas locales.

También regresarán las trivias para visitantes que realicen compras y habrá espacios para generar oportunidades de negocio y alianzas mediante networking y cadenas de valor.