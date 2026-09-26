Regreso a clases dispara enfermedades respiratorias en Yucatán; influenza aumenta 85%

El regreso a clases ya se refleja en un repunte de enfermedades respiratorias en Yucatán, ante la mayor convivencia entre estudiantes y familias, por lo que las autoridades llamaron a reforzar la prevención frente al COVID-19, influenza y otros padecimientos de temporada.

El secretario de Salud y director de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), Alberto Alcocer Gamboa, dijo que el retorno a las aulas aumenta el contacto en espacios cerrados, a diferencia del verano, cuando predominan las actividades al aire libre.

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“Al haber clases hay más interacción entre las familias a través de los niños”, señaló el funcionario, quien reconoció un incremento en los casos de enfermedades respiratorias.

Recomendó que quienes presenten síntomas se aíslen, utilicen cubrebocas y refuercen la higiene con gel antibacterial y desinfectantes. También pidió acudir a los centros de salud desde los primeros síntomas.

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Este año, hasta el 29 de agosto, Yucatán acumulaba 257 casos de influenza, 118 más que en el mismo periodo del 2025, un aumento de 85% ciento. Del 23 al 29 de agosto se confirmaron 17 nuevos casos, la cifra más alta entre las entidades del país durante esa semana.