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Regreso a clases dispara enfermedades respiratorias en Yucatán; influenza aumenta 85%

El secretario de Salud, Alberto Alcocer Gamboa, reconoció un aumento de enfermedades respiratorias tras el regreso a clases y pidió acudir a los centros de salud desde los primeros síntomas.

Por Alejandro Febles

26 de sept de 2026

1 min

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Yucatán registra la cifra más alta de nuevos casos de influenza del país en una semana
Yucatán registra la cifra más alta de nuevos casos de influenza del país en una semana / Especial

El regreso a clases ya se refleja en un repunte de enfermedades respiratorias en Yucatán, ante la mayor convivencia entre estudiantes y familias, por lo que las autoridades llamaron a reforzar la prevención frente al COVID-19, influenza y otros padecimientos de temporada.

El secretario de Salud y director de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), Alberto Alcocer Gamboa, dijo que el retorno a las aulas aumenta el contacto en espacios cerrados, a diferencia del verano, cuando predominan las actividades al aire libre.

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“Al haber clases hay más interacción entre las familias a través de los niños”, señaló el funcionario, quien reconoció un incremento en los casos de enfermedades respiratorias.

Recomendó que quienes presenten síntomas se aíslen, utilicen cubrebocas y refuercen la higiene con gel antibacterial y desinfectantes. También pidió acudir a los centros de salud desde los primeros síntomas.

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Este año, hasta el 29 de agosto, Yucatán acumulaba 257 casos de influenza, 118 más que en el mismo periodo del 2025, un aumento de 85% ciento. Del 23 al 29 de agosto se confirmaron 17 nuevos casos, la cifra más alta entre las entidades del país durante esa semana.

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