Vecinos detuvieron a sujeto acusado de exhibirse y perseguir a mujeres en la Región 251 de Cancún

Ayer, un sujeto fue detenido por habitantes de los fraccionamientos Cielo Nuevo y Paseos del Mar, en la Región 251, luego de que presuntamente exhibiera sus partes íntimas frente a mujeres y menores y, posteriormente, siguiera a algunas de las personas que transitaban por la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares y testimonios recabados en el sitio, el individuo habría realizado actos obscenos en la vía pública y después comenzó a perseguir de manera intimidante a algunas mujeres. Ante esta situación, las afectadas pidieron auxilio a gritos, lo que alertó a residentes de ambos conjuntos habitacionales.

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Tras percatarse de lo ocurrido, varios habitantes se organizaron para impedir que el sujeto escapara. Luego de una persecución a pie por calles de la Región 251, lograron interceptarlo y retenerlo mientras esperaban la llegada de los cuerpos de seguridad.

Como medida de contención, los vecinos lo ataron de las manos a un tronco ubicado en un área verde, donde permaneció hasta que arribaron los agentes policiales. La situación provocó la concentración de algunas personas en los alrededores.

Minutos después del reporte realizado al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y tomaron el control de la situación. Los oficiales desataron al hombre y procedieron a su aseguramiento

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Posteriormente, el detenido fue trasladado bajo custodia a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

La autoridad ministerial será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del señalado, conforme a las diligencias que correspondan. Asimismo, se mantiene abierta la posibilidad de que otras personas que hayan sido víctimas de conductas similares acudan a presentar su denuncia.

El caso ocurrió en una zona habitacional de la Región 251, donde la intervención de los residentes permitió retener al sujeto hasta la llegada de los elementos de Seguridad.