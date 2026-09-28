Desaparecen tres personas en Campeche: buscan a Ximena, Alan y Felicita

La Fiscalía General del Estado de Campeche difundió tres fichas de búsqueda para localizar a Ximena Guadalupe González Garma, de 16 años; Alan Martín Rivera Ayala, de 27, y Felicita Pérez Luna, de 35. Fueron vistos por última vez en distintas fechas de septiembre, en Campeche y Hecelchakán. Las fichas no señalan que los casos estén relacionados.

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Ximena Guadalupe González Garma fue vista por última vez el 27 de septiembre, a las 16:00 horas, cuando se encontraba en su domicilio de la colonia Kalá, en la ciudad de Campeche. Vestía pantalón de mezclilla azul, blusa blanca, tenis blancos con azul y llevaba una bolsa azul. Tiene cabello negro, lacio y largo por debajo de los hombros, así como ojos color miel.

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Alan Martín Rivera Ayala fue visto por última vez el 12 de septiembre, alrededor de las 22:50 horas, cuando salió de su domicilio en San Vicente Cumpich, Hecelchakán. Vestía playera tipo polo azul marino, pantalón de mezclilla negro y botines negros. Tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el brazo izquierdo, un símbolo de infinito con la palabra “Balán” en el pecho y el apellido “Ayala” en el brazo derecho.

Felicita Pérez Luna fue vista por última vez el 18 de septiembre, cuando salió de su domicilio en la colonia Ampliación Esperanza, en San Francisco de Campeche. Mide aproximadamente 1.55 metros, es de complexión delgada y tiene cabello negro, corto y ondulado. Su ficha no precisa qué ropa vestía.

La Fiscalía solicita que cualquier información útil para localizarlos se comunique al 981 81 1 94 00. Las fichas no detallan las circunstancias de las ausencias.

JGH