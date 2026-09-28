Clima en Yucatán 29 de septiembre: Se prevén lluvias vespertinas muy fuertes este martes

La interacción de una vaguada en altura, el ingreso de humedad y la cercanía de una onda tropical favorecerán el desarrollo de lluvias de muy fuertes a intensas en Yucatán, condiciones que se extenderán de manera gradual por distintas regiones del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) informó que las precipitaciones estarán acompañadas por un ambiente caluroso durante el día, además de viento del sureste de entre 15 y 25 kilómetros por hora, con posibles rachas superiores a los 40 kilómetros por hora.

¿A qué hora lloverá en Yucatán este martes?

De acuerdo con el pronóstico de Procivy, las primeras lluvias comenzarían alrededor de las 13:00 horas en el oriente de Yucatán, para posteriormente avanzar hacia las zonas centro, suroeste y noroeste.

En Mérida, se prevén precipitaciones de intensidad fuerte a muy fuerte principalmente entre las 16:00 y las 18:00 horas, aunque las condiciones pueden variar conforme avance la jornada.

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El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, señaló que los modelos meteorológicos muestran un incremento importante de las precipitaciones y advirtió que las lluvias se contemplan para todo el territorio estatal.

Municipios de Yucatán donde se esperan lluvias intensas

Entre los municipios que aparecen en el pronóstico con mayor posibilidad de precipitaciones se encuentran Sotuta, Quintana Roo, Oxkutzcab, Mayapán, Maní, Mama, Kantunil, Izamal, Huhí, Dzoncauich, Dzilam González, Dzan, Chumayel, Xocchel, Tunkás, Tizimín, Tixméhuac, Tepakán, Temax, Tekit, Tekax, Tekal de Venegas, Tecoh, Teabo, Sudzal, Cenotillo, Cantamayec, Buctzotz, Akil, Homún y Cuzamá.

Sin embargo, Procivy aclaró que las lluvias se esperan en todo Yucatán, por lo que recomendó tomar precauciones incluso en los municipios que no aparecen en esta relación.

¿Cómo estará el clima en Mérida y otros municipios?

Además de las lluvias, se mantendrá un ambiente caluroso durante el día y cálido durante la noche, con vientos dominantes del sureste.

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 26 y 34° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 23 y 34° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 23 y 32°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 24 y 36°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

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Protección Civil pide extremar precauciones

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.