Suemy recorre Bécal en su triciclo para recolectar plástico y ayudar al planeta

Suemy María Mex Chablé, una joven con discapacidad, es un ejemplo a seguir debido a que, a pesar de contar con el apoyo del Gobierno Federal de Discapacidad, ella sale a las calles a realizar la recolección de plásticos, los cuales almacena en su domicilio donde un camión los pasa a comprar, y para ella es un dinero extra el cual utiliza para sus ahorros.

Suemy mencionó que tiene su domicilio en el barrio Carlos Rivas, donde vive con su familia. Todos los días sale con su pequeño triciclo a recorrer las calles de la junta municipal para recolectar la mayoría de los plásticos, actividad que dijo le gusta hacer porque le pagan a cinco pesos el kilo, además en su domicilio, y así obtiene buenas ganancias y ayuda a la economía familiar.

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Quienes la conocen mencionan que la ayudan con plásticos, y al pasar ya están embolsados por subirlos a su triciclo.

“Llevo más de cinco años en esta labor, y así ayudo al planeta y me ayudo económicamente debido a que me pagan por los plásticos que recojo todos los días”, detalló la conocida mujer.

Debido a lo anterior, se ha convertido en un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y compromiso con el medio ambiente, ya que desde hace más de cinco años se dedica a la recolección de botellas y otros plásticos en las calles de la junta municipal, actividad que además representa para ella un ingreso extra.

Suemy, quien vive en el barrio Carlos Rivas junto con su familia, todos los días sale con su pequeño triciclo para recorrer las diferentes calles de Bécal y recolectar los materiales reciclables que encuentra a su paso.

A pesar de contar con un apoyo gubernamental destinado a las personas con alguna discapacidad, ella ha decidido por su cuenta realizar esta labor para generar sus propios recursos y destinarlos principalmente a sus ahorros.

Suemy señaló que lleva más de cinco años realizando esta actividad, la cual, además de permitirle obtener un beneficio económico, considera que representa una manera de contribuir al cuidado del planeta, pues evita que una parte de estos residuos terminen en las calles o en lugares donde pueden generar contaminación.

Por lo que la historia de Suemy María Mex Chablé es un ejemplo de que con determinación y ganas de salir adelante se pueden encontrar oportunidades para contribuir al hogar y, al mismo tiempo, ayudar al medio ambiente