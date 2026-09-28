Alertan por riesgos en escuelas: SNTE pide mayor vigilancia de mochilas

Ante el registro de 19 casos de objetos peligrosos y seis de violencia digital en planteles de Educación Básica de Campeche, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 04 llamó a las autoridades educativas a reforzar las medidas de seguridad y prevención, pero también a los padres de familia para vigilar lo que sus hijos llevan en las mochilas.

El secretario general del SNTE 04, Sergio Flores Gutiérrez, expuso que la atención de esta problemática requiere la participación de toda la comunidad escolar, pues no se debe esperar a que ocurra una agresión para actuar. Consideró necesario fortalecer los protocolos y mantener comunicación permanente para detectar conductas o situaciones de riesgo.

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Reconoció que las y los maestros se encuentran en condición de vulnerabilidad ante posibles actos de violencia por parte de alumnos. Aunque hasta el momento el sindicato no tiene reporte de docentes que hayan sido agredidos, amenazados o violentados dentro de las escuelas, advirtió que no se puede esperar a que ocurra un hecho de esta naturaleza, como ya ha sucedido en otros Estados del país.

Por ello, adelantó que buscarán reunirse con diputadas y diputados del Congreso del Estado para plantear la necesidad de legislar y establecer mecanismos que brinden mayor protección y certeza jurídica al magisterio campechano.

Subrayó además que los padres de familia tienen un papel fundamental en la prevención, particularmente en la vigilancia de los objetos que sus hijos llevan a los planteles. Añadió que también se requiere fortalecer la atención socioemocional, así como la presencia de psicólogos y trabajadores sociales en las escuelas para detectar y atender oportunamente las problemáticas que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

400 DOCENTES EN FORO PEDAGÓGICO.

Durante el Foro Encuentro-Pedagógico 'Elementos para la Planeación Didáctica por Proyectos', realizado con la participación de más de 400 trabajadores de la educación, el dirigente sindical destacó que la transformación educativa plantea nuevos desafíos para el magisterio con la aplicación de los planes y programas de estudio de la Nueva Escuela Mexicana.

Expuso que el SNTE busca acompañar a las maestras y maestros mediante espacios de capacitación, diálogo e intercambio de experiencias, además de proporcionar herramientas para fortalecer la planeación por proyectos, considerando el contexto de cada comunidad y las necesidades de los estudiantes.

También se abordó el impacto de la inteligencia artificial y las redes sociales en la educación. Flores Gutiérrez manifestó que la tecnología debe utilizarse de manera crítica, ética y responsable, protegiendo la información y manteniendo al docente como protagonista de las decisiones educativas.

El foro permitió compartir materiales y estrategias para la planeación didáctica, así como reflexionar sobre los retos actuales de las escuelas. El dirigente afirmó que fortalecer a las maestras y maestros significa también fortalecer a las escuelas y comunidades.