México vs. Perú EN VIVO: horario, canales y posibles alineaciones

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo al próximo ciclo mundialista y este martes tendrá una nueva oportunidad para probar jugadores y ajustar su funcionamiento. El equipo dirigido por Rafael Márquez enfrentará a Perú en Nueva Jersey, en el segundo encuentro de esta Fecha FIFA.

El partido será el segundo compromiso de Márquez al frente de la Selección Mexicana Mayor, después del empate 1-1 ante Colombia en Baltimore. En aquel encuentro, Gilberto Mora consiguió el gol del Tricolor durante la segunda mitad.

Ahora, México buscará cerrar esta ventana internacional con otro resultado positivo ante una selección peruana que llega después de perder 4-1 frente a Estados Unidos.

¿A qué hora juega México vs Perú?

El encuentro entre México y Perú se disputará este martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

El silbatazo inicial está programado para las 7:00 de la noche, tiempo del centro de México.

Estos son los horarios para otras regiones del país:

Mérida, Campeche, Ciudad de México y centro de México: 7:00 PM

7:00 PM Sonora: 6:00 PM

6:00 PM Baja California: 6:00 PM

6:00 PM Quintana Roo: 8:00 PM

8:00 PM Estadio: Sports Illustrated Stadium

Sports Illustrated Stadium Sede: Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos

¿Dónde ver México vs Perú en vivo?

Los aficionados podrán seguir el segundo partido de la era de Rafael Márquez a través de diferentes opciones de televisión y plataformas digitales.

TV abierta: Canal 5 y Azteca 7

Canal 5 y Azteca 7 TV de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX y Prime Video

ViX y Prime Video YouTube: Claro Sports Premium

La transmisión de TUDN y ViX estará a cargo de TelevisaUnivision, mientras que TV Azteca llevará el encuentro por Azteca 7 y sus plataformas digitales.

Por su parte, Prime Video también tiene contemplado el partido dentro de su oferta de eventos deportivos en vivo, mientras que Claro Sports Premium ofrecerá la señal mediante su servicio en YouTube.

¿Cómo llega México ante Perú?

El debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana terminó con un empate ante Colombia.

El conjunto sudamericano tomó ventaja durante el primer tiempo, pero México consiguió reaccionar en la segunda mitad gracias a Gilberto Mora, quien marcó el 1-1 y consiguió su primer gol con la Selección Mayor.

El encuentro frente a Perú representa una nueva oportunidad para que Márquez observe a diferentes futbolistas y pruebe variantes dentro de su esquema.

La agenda de México continuará con otros compromisos internacionales frente a Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6 de octubre.

¿Cómo llega Perú?

La selección peruana llegará al encuentro después de sufrir una derrota 4-1 ante Estados Unidos en su primer compromiso de esta gira por territorio estadounidense.

Uno de los nombres que volvió a aparecer con la Bicolor fue Gianluca Lapadula, quien regresó a la selección después de una ausencia prolongada y consiguió marcar el único tanto peruano ante el conjunto estadounidense.

El equipo dirigido por Mano Menezes buscará recuperarse ante México en su segundo partido de esta Fecha FIFA.

Posible alineación de México

Rafael Márquez todavía podría realizar modificaciones antes del encuentro, pero una de las posibles alineaciones del Tricolor contempla a:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Diego Campillo, Jesús Gallardo; Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Santiago Gimenez y Hugo Camberos.

La formación oficial se conocerá minutos antes del inicio del partido.

Posible alineación de Perú

Por parte del conjunto peruano, la alineación que podría comenzar el encuentro está integrada por:

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jhonny Vidales, Jairo Vélez, Piero Magallanes y Gianluca Lapadula.

¿Cuándo fue el último México vs Perú?

La última vez que México y Perú se enfrentaron fue el 24 de septiembre de 2022, en un partido amistoso disputado en el Rose Bowl de Pasadena, California.

El Tricolor consiguió la victoria por 1-0 gracias a un gol de Hirving “Chucky” Lozano al minuto 85.

Aquel encuentro formó parte de la preparación de México para el Mundial de Qatar 2022, por lo que el duelo de este martes representará el reencuentro de ambas selecciones cuatro años después.