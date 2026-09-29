Taxi se estrella contra combi y provoca tráfico en la Isla de Tris

Un fuerte accidente vial entre un taxi y una camioneta tipo combi se registró durante la mañana de este martes sobre la avenida Isla de Tris, también conocida como Cuatro Carriles, dejando cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación.

El percance ocurrió a la altura del fraccionamiento Marina Canal, adelante de la terminal de autobuses Medher y en dirección hacia el Rastro Municipal.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor de un taxi Nissan Versa, habilitado como unidad de transporte público, con número económico 2572 y placas A-287-BEA del estado de Campeche, no habría guardado la distancia de seguridad correspondiente.

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Al momento en que los vehículos que circulaban delante redujeron su velocidad y frenaron, el operador del taxi no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior de una Toyota Hiace color blanco, con placas 077-RR-4.

El impacto ocasionó daños materiales de consideración en ambas unidades. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia médica.

Debido a la posición en la que quedaron los vehículos tras la colisión, parte de los carriles de circulación permanecieron obstruidos, generando tráfico lento en este importante tramo de la avenida.

Finalmente, representantes de las compañías aseguradoras acudieron al sitio para realizar la valoración de los daños y buscar un acuerdo entre las partes. Una vez concluidas las diligencias correspondientes, las unidades fueron retiradas de la vialidad y la circulación comenzó a normalizarse.