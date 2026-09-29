Onda Tropical 42 amenaza con más lluvias y turbonadas en Campeche

Luego de los remanentes de lluvias que dejó a su paso la Onda Tropical 41, la aproximación de la 42 traerá más tormentas, con probables turbonadas, a Campeche y al resto de la Península de Yucatán.

La influencia de este fenómeno, que se ubica al occidente de la región, provocará un incremento en el potencial de lluvias, acompañadas de actividad eléctrica dispersa y riesgo de turbonadas en gran parte de la región.

Autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) exhortaron a la población a tomar precauciones ante el deterioro gradual de las condiciones atmosféricas.

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Debido a que se esperan precipitaciones generalizadas en toda la región, se prevén acumulados de tormentas fuertes dispersas de 25 a 50 milímetros en la mayor parte de los tres Estados. Pese al temporal de lluvias, el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso durante el día.

También se esperan tormentas eléctricas y rachas fuertes de viento, condiciones que se deben al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, un canal de baja presión sobre el oeste y sur del Golfo de México, así como a la presencia de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente del Golfo de México y la Península de Yucatán.

Ayer, las temperaturas más altas se registraron en los municipios Escárcega y Candelaria, con 37 grados centígrados como máxima y 25 como mínima.

Seguidos de las cabeceras municipales de Campeche, Seybaplaya y Champotón, donde el calor marcó los 36 grados centígrados en la máxima y los 25 en la mínima.

En cuanto a los municipios Calkiní, Hecelchakán, Dzitbalché y Tenabo, las temperaturas máximas fueron de 35 grados, con mínimas de 24; mientras que, en la cabecera de Carmen, el calor alcanzó los 34 grados en la máxima, con 26 en la mínima.

En los municipios de Hopelchén y Calakmul se registraron las temperaturas más bajas, con 33 grados en la máxima y 23 en la mínima.

Por lo que se espera un cierre del mes patrio con lluvias en general y un panorama inestable durante los últimos días de septiembre, debido al desarrollo de condiciones favorables para precipitaciones continuas, derivadas del paso de otra onda tropical y la posible formación de un Giro Centroamericano.