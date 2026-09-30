Minimiza Seproci daños por las lluvias en el ejido "Kilómetro 36" de Escárcega

Mientras habitantes de la comunidad de Kilómetro 36, en el municipio de Escárcega, piden auxilio ante las severas afectaciones que, aseguran, dejaron las lluvias de los últimos días, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) reportó un saldo menor y aseguró que únicamente 10 viviendas resultaron inundadas, cuyas familias fueron evacuadas de manera preventiva.

Los pobladores describen un escenario distinto al reporte oficial: calles convertidas en ríos, agua estancada dentro de los hogares, muebles, ropa y electrodomésticos dañados, además de malos olores, lodo y proliferación de mosquitos que, advierten, representan un riesgo para la salud.

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Los afectados pidieron apoyo para recuperar parte de sus pertenencias y denunciaron que el problema se agravó por la falta de un sistema adecuado de desfogue.

De acuerdo con los habitantes, las alcantarillas fueron obstruidas durante los trabajos realizados en la carretera federal, lo que habría impedido el fl ujo natural del agua y ocasionado su acumulación en la comunidad.

“Perdimos muebles, ropa, electrodomésticos. Todo está mojado. No sabemos qué hacer. Necesitamos ayuda, no promesas”, reclamó una de las afectadas, quien mostró las condiciones en que quedó su vivienda.

Los vecinos también señalaron que el agua permanece contaminada con lodo y residuos, además de generar malos olores y proliferación de mosquitos,

por lo que solicitaron la presencia de autoridades sanitarias para prevenir posibles enfermedades.

En contraste, el secretario de Protección Civil del Estado, Anuar Dager Granja, informó que el saldo registrado ofi cialmente fue de 10 viviendas inundadas y familias evacuadas de manera preventiva, luego de que el agua de un dren se desviara hacia algunas casas debido a una obstrucción provocada por material depositado en las inmediaciones de la carretera.

El funcionario aseguró que la emergencia fue atendida oportunamente por Protección Civil Municipal, como primer respondiente, en coordinación con las autoridades estatales, lo que permitió liberar el fl ujo del agua y evitar mayores consecuencias.

Según el reporte de Seprocicam, no hubo personas lesionadas, daños estructurales en los inmuebles, vehículos afectados ni afectaciones a otros bienes. Tampoco fue necesario habilitar un refugio temporal, debido a que las familias evacuadas optaron por trasladarse con familiares mientras disminuía el nivel del agua.

Mientras los habitantes sostienen que las pérdidas materiales y las condiciones en que quedaron sus viviendas demandan atención urgente, la autoridad estatal mantiene el reporte de una afectación limitada a una decena de hogares. Hasta el momento, añadió, no se tienen reportes de otras afectaciones de consideración en municipios o localidades del Estado.