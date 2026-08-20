Hasta cuatro días sin luz: 20 mil habitantes padecen fallas eléctricas en Hopelchén

A pesar de que en los dos últimos meses las fallas en el suministro de la energía eléctrica se han presentado en todo el municipio, incluyendo la cabecera, son 13 comunidades las que más resienten esas afectaciones, sobre todo las comunidades de Iturbide, San Juan Bautista Sahcabchén, Bolonchén de Rejón y toda la región de La Montaña, respectivamente.

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Este miércoles, el subsecretario de la Zona Norte y Chenes de la Secretaría General del Gobierno del Estado confirmó que Hopelchén es considerado dentro de los cuatro municipios considerados como focos rojos por las fallas en el suministro de la energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad, CFE, al igual que Carmen, Calakmul y Escárcega.

La comunidad de Iturbide, en donde el comisario municipal Yanuario Ayil Torres ha expresado que la infraestructura de la CFE tiene más de 50 años de antigüedad y está obsoleta, y por eso las fallas en el suministro están a la orden del día, causando daños y perjuicios a los más de 5,000 habitantes de esa localidad.

En febrero de 2025, Ayil encabezó una protesta de al menos 200 pobladores en las oficinas de la CFE en la ciudad de Hopelchén para exigir a esa paraestatal solucionar el problema de los apagones y, aunque esa empresa ha realizado poda de árboles que afectaban el tendido eléctrico y ha sustituido algunos transformadores viejos, las fallas persisten.

En la comunidad de Bolonchén de Rejón la situación es similar, y en menos de un mes ha habido dos protestas de sus pobladores y han retenido camionetas y empleados de la CFE. La más reciente inconformidad fue el pasado jueves 6 de agosto, cuando unos 200 pobladores bloquearon con piedras, troncos, palos y hasta con vehículos la carretera federal 261 Hopelchén Umán que atraviesa ese poblado.

En esa comunidad hay más de 5,000 habitantes, y recientemente el presidente de la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, Ricardo Canché Chablé, mencionó a Por Esto! que tres cuartas partes de la infraestructura de la localidad tienen más de 80 años de antigüedad y están obsoletas, y alertó que, de seguir las fallas en el suministro de la energía eléctrica sin la atención de la CFE, es inminente otra protesta de los pobladores.

En la comunidad de San Juan Bautista Sahcabchén las variaciones en el voltaje también están a la orden del día y, aunque este año no han realizado alguna protesta fuerte, en 2025 hicieron dos manifestaciones, una en las oficinas de la CFE en la ciudad de Hopelchén y otra en la propia comunidad, donde retuvieron a sus empleados y unidades.

La comisaria municipal de ese poblado, Aurora Eunice Lugo Carrillo, y el excomisario ejidal Gilmer Euán Lugo han dicho que la CFE ha desatendido su infraestructura obsoleta en esa localidad y tal parece que a esa paraestatal le “gustan las protestas” para intervenir ante el pésimo servicio que presta.

Pero en donde la situación es peor es en la región de La Montaña, al sur del municipio de Hopelchén, en donde sus usuarios se han quedado hasta tres días sin energía eléctrica, pues la afectación en el servicio la resienten las comunidades de Chunchintok, Cancabchén, Xmejía, Ukum, Xmabén, Chanchén, Chun Ek, Pach Uitz, Xkanhá y Nuevo Chanyaxché, respectivamente.

En el mes de julio, las autoridades municipales de esas localidades de esa región que pertenece a la Junta Municipal de Ukum alzaron la voz y se manifestaron, y retuvieron a empleados y vehículos de la CFE en los poblados de Ukum y Xmejía por más de 12 horas, y tuvo que llegar a la zona el superintendente de la CFE en Campeche, Gaspar Cobos Santos, para mediar y apaciguar a los manifestantes.

En esta misma semana, vecinos de la colonia Centro de la ciudad de Hopelchén se manifestaron en las oficinas de la CFE porque sufrieron el desabasto de energía eléctrica por cuatro días consecutivos, y tuvieron que meter presión para que esa paraestatal solucionara ese problema.

JGH