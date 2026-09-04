Médicos de Campeche alertan por posible repunte de conjuntivitis en los últimos cuatro meses del año

La combinación de las altas temperaturas y la falta de higiene podría provocar un incremento en los casos de conjuntivitis durante los próximos meses, advirtieron médicos campechanos y autoridades del sector salud, quienes alertaron que esta infección, si no se atiende de manera oportuna y adecuada, puede derivar en complicaciones como úlceras e incluso pérdida de la visión.

La preocupación cobra relevancia luego de que la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno de México reportara que, durante los primeros ocho meses de 2026, Campeche acumula 4 mil 976 casos de conjuntivitis, cifra que supera en 444 casos los 4 mil 532 registrados durante todo 2025, lo que representa un incremento de 9.8 por ciento, de acuerdo con el reporte epidemiológico.

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El presidente del Colegio de Médicos de Campeche A.C., Luis Alberto Cuevas Fernández, atribuyó este comportamiento principalmente a la temporada de calor y a la falta de higiene. Explicó que la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, membrana que recubre parte del ojo, y puede tener origen viral, bacteriano o alérgico, por lo que el tratamiento debe determinarse de acuerdo con la causa.

Aunque puede afectar a personas de todas las edades, señaló que existe una mayor incidencia entre niñas, niños y adultos mayores. Advirtió que una infección que no sea atendida correctamente puede complicarse con úlceras y, en casos severos, ocasionar pérdida de la visión.

Cuevas Fernández consideró que las condiciones climáticas podrían favorecer un nuevo incremento de casos, debido a que las altas temperaturas provocan una mayor evaporación del sudor y facilitan la presencia de partículas de polvo que pueden irritar los ojos y favorecer la transmisión de algunos agentes infecciosos.

Ante el regreso a clases y las aglomeraciones en los planteles, llamó a madres y padres de familia a evitar enviar a sus hijos a la escuela si presentan comezón, ardor o enrojecimiento ocular. También recomendó mantener una adecuada higiene, lavarse frecuentemente las manos y acudir al médico para recibir el tratamiento correspondiente.

Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Orlando Alvarado Rivadeneyra, reconoció que la actual temporada es propicia para el aumento de este tipo de enfermedades y pidió reforzar las medidas preventivas, particularmente entre la población escolar.

“Hay que recordar que la conjuntivitis es una infección en los ojos que se puede transmitir”, señaló, al exhortar a madres y padres de familia a procurar el lavado constante de manos de sus hijos. También pidió a los docentes reportar de inmediato cualquier caso de estudiantes que presenten síntomas, a fin de evitar una mayor propagación.

Precisó que el llamado preventivo es para todo el estado de Campeche y que, hasta el momento, no existe una alerta especial para algún municipio. Por ello, insistió en que las medidas de prevención y una adecuada higiene deben mantenerse tanto en los hogares como en las escuelas para contribuir a contener los contagios.