Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Paciente denuncia agresión en el Hospital General de Cancún

Campeche

Champotón vive magna procesión en honor a la Virgen de las Mercedes

Un centenar de fieles participó en la magna procesión en honor a la Virgen de las Mercedes, que partió del deportivo Ulises Sansores y concluyó en el parque de Las Madres.

Por Jorge May

6 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Fieles participan en magna procesión de la Virgen de las Mercedes
Fieles participan en magna procesión de la Virgen de las Mercedes

A partir de las 11:00 horas de este domingo, comenzó la magna procesión en honor a la Virgen de las Mercedes en Champotón, como parte de sus festejos patronales.

La venerada imagen partió desde el deportivo “Ulises Sansores” y lo hizo en compañía de varios Santos Patrones de capillas de la ciudad y localidades, que se sumaron a esta romería.

En 2020 el viejo camino se inundó, y sus condiciones empeoraron.

Noticia Destacada

Baches y abandono complican traslado de estudiantes en Hopelchén: Estudiantes arriesgan la vida al cruzar

Entre cánticos y alabanzas, un centenar de creyentes presenció esta importante procesión con destino a la cancha techada del parque de Las Madres, donde más tarde se llevó a cabo una Santa Misa.

Devoción y tradición marcan festejos patronales en Champotón
Devoción y tradición marcan festejos patronales en Champotón

De acuerdo con los datos recabados, entre los Santos Paronos presentes destacan San Francisco de Asís del El Zapote; La Virgen de Guadalupe de Paraíso; San Antonio Abad, de San Antonio del Río y Santiago Apóstol, de Moquel.

Te puede interesar