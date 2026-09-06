Champotón vive magna procesión en honor a la Virgen de las Mercedes

A partir de las 11:00 horas de este domingo, comenzó la magna procesión en honor a la Virgen de las Mercedes en Champotón, como parte de sus festejos patronales.

La venerada imagen partió desde el deportivo “Ulises Sansores” y lo hizo en compañía de varios Santos Patrones de capillas de la ciudad y localidades, que se sumaron a esta romería.

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Entre cánticos y alabanzas, un centenar de creyentes presenció esta importante procesión con destino a la cancha techada del parque de Las Madres, donde más tarde se llevó a cabo una Santa Misa.

Devoción y tradición marcan festejos patronales en Champotón

De acuerdo con los datos recabados, entre los Santos Paronos presentes destacan San Francisco de Asís del El Zapote; La Virgen de Guadalupe de Paraíso; San Antonio Abad, de San Antonio del Río y Santiago Apóstol, de Moquel.