Abrir un restaurante en Yucatán es una apuesta: 6 de cada 10 negocios no llegan al primer año

Yucatán puede presumir restaurantes reconocidos por la Guía Michelin y una creciente proyección gastronómica, pero abrir un negocio de comida sigue siendo una apuesta difícil de sostener.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) estima que seis de cada 10 establecimientos que abren en el estado no logran superar su primer año de operación.

El dato revela la fragilidad que existe detrás de una industria donde constantemente aparecen nuevos conceptos, cafeterías, bares y restaurantes, pero una parte importante desaparece antes de consolidarse.

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Israel López García, presidente de Canirac Yucatán, reconoció que actualmente no existe un padrón que permita establecer con precisión cuántos establecimientos han cerrado durante el 2026. Muchos comienzan operaciones sin incorporarse a la cámara y dejan de funcionar antes de establecer algún vínculo con el organismo, por lo que el cálculo de seis cierres por cada 10 aperturas debe entenderse como una estimación y no como una estadística oficial.

El arranque define el futuro

El principal reto aparece desde que un establecimiento abre sus puertas. Antes de consolidar una clientela, el empresario debe cubrir renta, salarios, proveedores, servicios, permisos, mantenimiento, insumos y otros gastos que continúan incluso cuando las mesas permanecen vacías. Para muchos, además, el restaurante representa su primera experiencia empresarial.

Eso implica aprender al mismo tiempo a controlar costos, administrar personal, comprar insumos, fijar precios y atraer suficientes clientes para alcanzar el punto en el que los ingresos cubran la operación. López García señaló que esa combinación explica que exista una rotación constante entre negocios que comienzan actividades y otros que desaparecen después de unos meses.

La cámara puede orientar a los establecimientos nuevos en trámites, formalización y procedimientos administrativos, pero buena parte de ellos busca ese acompañamiento cuando ya funciona. El dirigente reconoció que sólo una proporción reducida se afilia desde el inicio.

Menos ventas obligan a ajustar gastos

La elevada mortalidad de los nuevos restaurantes aparece además en un año de comportamiento irregular para el sector. Desde febrero, empresarios restauranteros de Yucatán reportaron menores ventas y comenzaron a ajustar horarios y plantillas para contener sus costos.

En algunos establecimientos incluso disminuyeron las vacantes y se reorganizaron jornadas laborales ante la necesidad de reducir gastos sin comprometer completamente la operación.

La situación mejoró temporalmente durante eventos y temporadas de mayor consumo, pero el beneficio no alcanzó por igual a todos los negocios. Durante el Mundial de Futbol 2026, Canirac encontró a nivel nacional que cinco de cada 10 restaurantes tuvieron un desempeño inferior al de una semana normal y 65% no reportó aumento en sus ventas durante la primera etapa del torneo.

Los mejores resultados se concentraron principalmente en determinados formatos, establecimientos con transmisión de partidos y negocios beneficiados por celebraciones familiares. En Yucatán, el sector también esperaba recuperar ventas durante las vacaciones de verano, después de que los restaurantes con concepto deportivo registraran mayor afluencia durante algunos encuentros de la Selección Mexicana.

Esos repuntes, sin embargo, no eliminan el problema estructural de los negocios que apenas comienzan y todavía no cuentan con clientes recurrentes ni capacidad financiera para absorber varios meses de ventas bajas.

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Reconocimiento no garantiza permanencia

La paradoja resulta más evidente porque la gastronomía yucateca atraviesa al mismo tiempo una etapa de fuerte exposición. En junio, restaurantes, chefs y equipos del estado recibieron nuevamente reconocimientos de la Guía Michelin México 2026, lo que mantuvo a Yucatán entre los destinos gastronómicos con mayor proyección del país.

Ese reconocimiento fortalece la imagen del estado como destino culinario, pero no significa que todos los establecimientos tengan condiciones semejantes. Los negocios premiados o consolidados conviven con una gran cantidad de proyectos pequeños que operan con menor capital, dependen del consumo local y enfrentan dificultades para sostener personal, promoción y gastos fijos durante los primeros meses.

A nivel nacional, Canirac señala que 96 de cada 100 restaurantes son micronegocios, una estructura que ayuda a explicar por qué una reducción de ventas o un incremento inesperado de costos puede tener efectos inmediatos sobre su viabilidad.

Otro frente de presión

Mantener una plantilla estable también se ha convertido en un desafío. La propia Canirac identifica la rotación de trabajadores como uno de los principales problemas de la industria y advierte que operar con puestos vacantes afecta el servicio y las ventas. Las vacantes se concentran principalmente en cocina, barra, piso y producción, posiciones esenciales para mantener funcionando un restaurante.

Para un negocio nuevo, perder trabajadores implica volver a contratar, capacitar y reorganizar turnos cuando aún intenta estabilizar sus ingresos. Esa presión se suma a los costos ordinarios y puede acelerar el cierre de establecimientos que iniciaron con poco margen financiero.

El principal vacío continúa siendo estadístico. Canirac sabe que existe una elevada rotación, pero no dispone de una cifra consolidada sobre cuántos restaurantes comenzaron operaciones en Yucatán durante el 2026, cuántos cerraron ni en qué municipios o segmentos se concentra la mayor mortalidad.