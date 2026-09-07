Detienen a 16 presuntos integrantes de “Los Ardillos” en Guerrero; aseguran más de 36 mil cartuchos

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó la detención de 16 personas durante un operativo interinstitucional desplegado en distintos puntos de la entidad, como parte de las investigaciones relacionadas con hechos delictivos registrados en Juan R. Escudero.

De acuerdo con la dependencia, los detenidos serían presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Ardillos”. Entre ellos se encontraría un supuesto operador financiero de esa organización.

Las acciones se realizaron con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mediante recorridos y labores de investigación en las localidades de Pablo de Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en el municipio de Acapulco de Juárez.

¿Qué aseguraron durante el operativo en Guerrero?

La Fiscalía detalló que durante el despliegue fueron aseguradas 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos y 17 dosis de una sustancia granulada con características similares al cristal.

También fueron decomisadas 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo.

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Las personas detenidas y todos los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de continuar con la integración de las carpetas de investigación y definir la situación jurídica de cada implicado.

Investigan asesinato de un elemento de la Guardia Nacional

El operativo forma parte de las investigaciones vinculadas con el asesinato de un integrante de la Guardia Nacional, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el municipio de Juan R. Escudero.

Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para establecer responsabilidades y esclarecer la relación entre los detenidos y los hechos investigados.

Restos hallados en Plan de Lima corresponden a cuatro personas

Por otra parte, la Fiscalía informó que concluyeron los trabajos de identificación forense de los restos localizados el 5 de septiembre en el poblado de Plan de Lima, también en Juan R. Escudero.

⭕️ FGE Guerrero fortalece investigaciones por hechos en Juan R. Escudero y detiene a 16 integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos” en operativo interinstitucional



En seguimiento a las investigaciones por hechos delictivos registrados en Juan R. Escudero, la @FGEGuerrero… pic.twitter.com/wERCqEloyY — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) September 6, 2026

Los Servicios Periciales determinaron que los restos corresponden a cuatro personas fallecidas.

La dependencia señaló que continuará con trabajos de inteligencia, investigación y coordinación con fuerzas de seguridad para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

IO