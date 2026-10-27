Marina desmantela dos laboratorios de metanfetamina en Durango; asegura 1.5 toneladas y 3 mil litros de droga

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina en Durango.

A través de su cuenta oficial de X, el Gabinete de Seguridad federal informó que las instalaciones fueron ubicadas en las inmediaciones del poblado El Destierro, donde también se aseguraron aproximadamente 1.5 toneladas y 3 mil litros de metanfetamina.

Las autoridades señalaron que el operativo forma parte de las acciones para combatir la fabricación de drogas sintéticas y evitar su distribución en territorio nacional.

¿Qué aseguraron las autoridades en los laboratorios de Durango?

De acuerdo con el reporte federal, durante la intervención fueron localizadas sustancias ilícitas y diversos materiales empleados para su elaboración.

Además de la metanfetamina asegurada, los elementos de seguridad encontraron precursores químicos, reactores, destiladores y otros equipos utilizados en el procesamiento de drogas sintéticas.

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Las autoridades procedieron a inhabilitar ambos laboratorios para impedir que continuaran sus actividades.

Gabinete de Seguridad refuerza acciones contra laboratorios clandestinos

El Gabinete de Seguridad señaló que estas operaciones se realizaron mediante la coordinación de la Marina, la SSPC y la FGR.

Las dependencias federales indicaron que el objetivo es reducir la capacidad de producción de sustancias ilícitas y evitar que lleguen a los puntos de distribución.

En Durango, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, localizaron e inhabilitaron dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetamina, en inmediaciones del poblado El Destierro. Durante las acciones se aseguraron aproximadamente 1.5 toneladas y 3,000 litros de metanfetamina, así como precursores químicos, reactores, destiladores y diversos equipos utilizados para la elaboración de drogas. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para evitar que estas sustancias lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 27, 2026

El informe no precisó la fecha exacta del operativo, el número de personas involucradas en los laboratorios ni si se registraron detenciones.

Finalmente, las instituciones federales reiteraron que mantendrán las acciones conjuntas para localizar instalaciones clandestinas dedicadas a la fabricación de metanfetamina y fortalecer las labores de seguridad en el país.

IO