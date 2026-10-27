Desaparece hombre de 30 años en Chetumal; Fiscalía activa ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mantiene activa una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Arturo Lemus Pool, de 30 años de edad, luego de que se reportara su desaparición en la ciudad de Chetumal. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre fue visto por última vez el pasado 26 de octubre y, desde entonces, se desconoce su ubicación.

La alerta fue emitida bajo el número 108/FDS/2026, como parte de las acciones emprendidas para dar con su paradero. La denuncia correspondiente fue presentada el mismo día en que se reportó la desaparición, por lo que las autoridades iniciaron los procedimientos establecidos para la búsqueda y localización de la persona.

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Según los datos proporcionados en la ficha oficial, Jesús Arturo Lemus Pool es de nacionalidad mexicana, tiene tez morena clara, complexión delgada, una estatura aproximada de 1.70 metros y un peso cercano a los 75 kilogramos. Su cabello es corto, lacio y de color café oscuro, mientras que sus ojos son pequeños y del mismo tono.

Entre las características físicas que podrían facilitar su identificación destacan varios tatuajes distribuidos en distintas partes del cuerpo. En el brazo izquierdo porta la imagen de un lobo acompañado de un sol, mientras que en la muñeca izquierda tiene tatuada la palabra “lumus”. Asimismo, en el brazo derecho presenta un diseño de un muñeco azul con la frase “the life is pain”, además de la figura de un ojo con alas.

La descripción oficial también refiere que cuenta con un tatuaje en el pecho de aproximadamente 20 centímetros, un pequeño gato en la parte interna del tobillo derecho y un diseño de mayor tamaño en la pantorrilla izquierda que representa a un soldado junto a la bandera de Estados Unidos. Como seña particular adicional, presenta una cicatriz de alrededor de dos centímetros en la nuca.

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Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que se perdió contacto con él, ni se ha informado públicamente sobre posibles líneas de investigación relacionadas con el caso. La autoridad tampoco cuenta con información respecto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier dato que pudiera contribuir a la localización de Jesús Arturo Lemus Pool. Las personas que cuenten con información que ayude a establecer su ubicación pueden comunicarse a los canales oficiales de atención de la dependencia, con el fin de que los datos sean incorporados a las labores de búsqueda que continúan en curso.