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Yucatán / Mérida

Motociclista apedrea un Va y Ven y lesiona a dos pasajeros en Mérida

La chofer de la unidad Va y Ven discutió con un motociclista, el cual tomó una piedra y la lanzó a una ventana.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

1 min

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El motociclista escapó tras lanzar la piedra al Va y Ven
El motociclista escapó tras lanzar la piedra al Va y Ven / Cortesía

Dos pasajeros resultaron lesionados por fragmentos de vidrio luego de que un motociclista presuntamente rompiera de una pedrada una ventana de un autobús del sistema Va y Ven, durante un altercado vial ocurrido en la colonia Jardines de Mulsay 3, en Mérida.

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Según versiones de testigos, el conflicto comenzó con una discusión entre el conductor de la motocicleta y la mujer que manejaba la unidad de transporte público. La situación habría escalado cuando el motociclista tomó una piedra y la lanzó contra uno de los cristales del autobús, provocando que se rompiera.

Después de lo ocurrido, el hombre presuntamente se retiró del sitio, mientras los pasajeros afectados recibían atención de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

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Personas que presenciaron la agresión habrían proporcionado datos que podrían ayudar a establecer la identidad del responsable.

Sin embargo, para que las autoridades puedan iniciar las diligencias correspondientes, la empresa operadora del Va y Ven tendría que interponer una denuncia formal por los daños ocasionados a la unidad.

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