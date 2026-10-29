Fallas en máquinas de pago de estacionamiento provocan contratiempos y mayores gastos a usuarios del Aeropuerto de Cancún

Pagar el estacionamiento en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún se convirtió en un viacrucis para usuarios que denunciaron fallas en las máquinas de cobro: algunas permanecen apagadas y otra devuelve el dinero, lo que obliga a repetir los intentos, caminar entre equipos y perder tiempo antes de salir de las instalaciones.

Durante un recorrido, usuarios señalaron que, de las cuatro máquinas instaladas, dos no funcionaban, mientras otra presentaba problemas para aceptar el pago. La falta de personal disponible para brindar asistencia agravó las molestias, incluso entre pasajeros que tenían prisa por continuar su camino.

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“Es muy molesto. ¿Para qué quieren cuatro máquinas si no sirven?”, cuestionó Sergio, uno de los usuarios afectados, quien consideró que la situación perjudica directamente a quienes utilizan el estacionamiento.

El problema también alcanzó a Berta, quien aseguró haber intentado pagar alrededor de diez veces sin conseguirlo, situación de la que Por Esto! fue testigo. Mientras repetía la operación, el tiempo seguía transcurriendo y con él la posibilidad de tener que cubrir un importe mayor, porque debió caminar de ala a ala de la sala para cambiar un billete.

“Nos quita tiempo. Imagínese, si nos cobra 50 pesos la hora y después 18 pesos más, sin los intentos, y se nos va el tiempo”, reclamó.

De los cuatro dispositivos disponibles, dos permanecían inhabilitados y uno más registraba problemas al intentar procesar el cobro / Rodolfo Flores

La usuaria cuestionó que una instalación aeroportuaria de esta magnitud no cuente con equipos en condiciones adecuadas ni con trabajadores que orienten a los clientes cuando se presentan fallas. “Como si no tuvieran dinero para invertir en máquinas nuevas”, expresó. Al preguntarle qué le pediría a la empresa, respondió: “Mínimo que haya algo para cambiar, algo que nos apoye”. También afirmó que nadie se había acercado a auxiliarla.

La falta de asistencia resultó evidente durante el recorrido: a unos metros de las máquinas había una persona con billetes de 50 pesos que podía cambiar dinero a los usuarios, pero no se observó personal de apoyo junto a los equipos averiados.

Las dificultades también afectan a visitantes extranjeros. En otro caso, turistas que intentaron pagar con dólares no pudieron completar la operación y tuvieron que conseguir moneda nacional para continuar el trámite.

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Las quejas contrastan con la dimensión económica del negocio aeroportuario. De acuerdo con el Informe Anual 2025 de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), el aeropuerto de Cancún obtuvo ingresos totales por 21 mil 737.5 millones de pesos ese año. Sus ingresos no aeronáuticos ascendieron a 6 mil 344.9 millones, rubro que incluye distintas actividades comerciales y servicios, entre ellos el estacionamiento. Sin embargo, el informe no desglosa cuánto dinero ingresó exclusivamente por este concepto.

Con ese volumen de ingresos, los usuarios cuestionan por qué no se garantiza el funcionamiento de las máquinas ni la asistencia inmediata cuando se presentan fallas. La falta de equipos confiables no solo provoca molestias: también puede prolongar el pago y aumentar el costo para quienes intentan salir del estacionamiento.