Conagua invierte 42 millones en Ciudad del Carmen para proteger la Laguna de Términos

Para la mejora en el desalojo de las aguas negras, sobre todo porque Ciudad del Carmen se encuentra ubicada en un Área Natural Protegida, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, invertirá para la rehabilitación de dos plantas de tratamiento en la Isla recursos por 42 millones 718 mil pesos, tanto en proyectos de coinversión con el municipio como con el Gobierno del Estado.

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El director de la Conagua, Víctor Manuel Guillermo Maldonado, explicó que a través del programa del ProAgua se atiende el tema de que la ciudad se encuentre en un Área Natural Protegida como es la Laguna de Términos, y la inversión sería a través de los esquemas pari passus, con aportación federal y municipal.

La segunda planta de tratamiento se rehabilitará con esta misma modalidad, solo que con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPAE, que corresponde al Gobierno de Campeche.

Las plantas a rehabilitar estarán enfocadas en las unidades habitacionales de la Isla, ya que es la principal descarga de aguas residuales, ya que Ciudad del Carmen tiene una peculiaridad, el nivel freático es muy alto, por lo que no se puede construir una fosa séptica en cada vivienda o un pozo de absorción, por lo que en este asentamiento urbano es fundamental que funcionen adecuadamente las plantas de tratamiento.

En la rehabilitación de la infraestructura sanitaria para las descargas de aguas residuales se cumplen con las normas oficiales mexicanas, ya que no se contamina y en especial en el caso del Carmen, por ubicarse en un Área Natural Protegida.

Aclaró que no hay una emergencia para llevar a cabo la mejora de las condiciones de las plantas, sino que es parte de la valoración que hace la Conagua de contar con la mayor cobertura en infraestructura y que los beneficios sean los mayores posibles para los carmelitas.

La inversión responde a la ubicación en el Área Natural Protegida Laguna de Términos. / Especial

Inversión importante

Detalló que las plantas son Mundo Maya, en donde invertirán 15 millones 999 mil pesos, con lo cual se beneficiarán a mil 169 habitantes, ya que permitirá el tratamiento 7.4 litros por segundo y puede realizar este procedimiento al día con 643 metros cúbicos diarios del líquido.

La segunda planta es la de Villa de San José, en donde destinarán mediante el mismo esquema de pari passus 26 millones 719 mil pesos para beneficiar a 25 mil habitantes. La infraestructura permite 43 litros por segundo de tratamiento, así como tres mil 715 metros cúbicos diarios de agua tratada ya que es una planta muy grande.

Calificó como una inversión importante la que se hará en Ciudad del Carmen, ya que la ciudad, insistió, está inmersa dentro del Área Natural Protegida, Laguna de Términos.

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JGH