Hombre huye con sus hijos tras violenta riña de pareja y presencia de arma blanca en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Independencia, luego de que vecinos reportaran una presunta agresión familiar al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, donde señalaban que una mujer se encontraba lesionada tras una fuerte discusión de pareja.

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De acuerdo con el reporte realizado a los números de emergencia, inicialmente se creía que el hombre había golpeado a la mujer, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron de inmediato al lugar para intervenir y evitar que la situación escalara a mayores consecuencias. Sin embargo, al arribar las autoridades y entrevistarse con los involucrados, se confirmó que sí existía una fuerte discusión familiar, aunque no en las condiciones que habían sido reportadas en un principio.

Según la información recabada, en esta ocasión la mujer presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y mantenía una actitud agresiva tanto con su pareja como con sus propios hijos. Trascendió que el conflicto comenzó luego de que la mujer presuntamente agrediera a una de sus hijas, situación que provocó el enojo del padre de los menores y derivó en una intensa discusión dentro de la vivienda.

Ante el temor de que el problema terminara en una tragedia, el hombre decidió tomar a sus hijos y retirarse del domicilio para resguardarse en casa de su madre mientras la situación se calmaba y a la mujer se le pasaban los efectos del alcohol. Incluso, familiares presentes en el sitio señalaron que la madre de la mujer apoyó la decisión del masculino de retirarse junto con los menores para protegerlos.

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Durante la intervención policiaca también trascendió que un arma blanca salió a relucir en medio de la discusión, lo que generó aún más preocupación entre los vecinos. Tras dialogar con las partes y confirmar que no había personas con lesiones de gravedad, los elementos policiacos levantaron los datos correspondientes y se retiraron del lugar sin realizar detenciones.

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JGH