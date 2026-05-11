Choque entre motocicleta y camioneta provoca caos vial en el centro de Ciudad del Carmen

Un percance vial entre una camioneta y una motocicleta se registró en pleno centro de la ciudad, dejando daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, por lo que auxiliares viales de la Policía Municipal acudieron al sitio para dirigir el tráfico y evitar otro accidente mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la calle 22 por 39, una de las intersecciones con mayor movimiento vehicular en la zona centro. De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de una motocicleta marca Hunk, color azul, con placas de circulación 17GSY1 del estado de Campeche, transitaba con dirección hacia el Panteón Viejo cuando, al llegar al cruce, el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, color gris, con placas DA-4016-G del estado de Campeche, presuntamente intentó ganarle el paso.

Según relataron personas que presenciaron el incidente, el conductor de la camioneta habría invadido el trayecto de la motocicleta, provocando que esta impactara contra parte de la protección lateral de la unidad de cuatro ruedas. Tras el choque, ambas unidades quedaron atravesadas sobre uno de los carriles de circulación, generando congestionamiento vehicular en la zona.

Elementos de apoyo vial permanecieron en el lugar controlando el tránsito mientras arribaban peritos de Tránsito y representantes de las aseguradoras para el deslinde de responsabilidades y la búsqueda de un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, trascendió que el conductor de la motocicleta no contaba con seguro vigente, por lo que, para evitar complicaciones legales y el traslado de las unidades al corralón, decidió llegar a un arreglo inmediato con el propietario de la camioneta, realizando un pago en efectivo de mil pesos por los daños ocasionados.

Una vez alcanzado el acuerdo entre los involucrados, las unidades fueron retiradas del lugar y la circulación volvió a la normalidad, sin que se reportaran personas lesionadas.

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JGH